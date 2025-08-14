ua en ru
Трамп требует от Путина прекращения войны и обещает гарантии безопасности Украине, - Барро

Четверг 14 августа 2025 01:00
UA EN RU
Трамп требует от Путина прекращения войны и обещает гарантии безопасности Украине, - Барро Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

На Аляске президент США Дональд Трамп будет требовать от российского диктатора Владимира Путина прекратить огонь и обещает гарантии безопасности Украине совместно с другими партнерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра Европы и иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро в соцсети Х.

Глава ведомства отметил, что в ходе видеоконференции 13 августа, президент США Дональд Трамп четко заявил Украине и ее союзникам, что будет требовать от Владимира Путина безусловного прекращения огня.

Также американский лидер подчеркнул, что переговоры по территориальным вопросам, будут происходить только в присутствии Владимира Зеленского во время дальнейшей встречи.

"Также (Трамп отметил. - ред.), что США присоединятся к гарантиям безопасности, разработанных коалицией стран-добровольцев, объединенных Францией, Великобританией и Германией", - сообщил Барро.

Саммит Трампа и Путина

На пятницу, 15 августа, в Анкоридже, штат Аляска, запланирована встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

На переговорах планируется обсуждение прекращения огня между Россией и Украиной.

Однако в ЕС обеспокоены, что американский и российский президенты на Аляске могут решить дальнейшую судьбу Украины и европейской безопасности.

Поэтому 13 августа европейские лидеры и президент Украины Владимир Зеленский провели видеоконференцию с Трампом для обсуждения ключевых позиций.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Трамп хочет договориться с Путиным о прекращении огня в Украине.

Зеленский отметил, что накануне встречи на Аляске, Путин пытается доказать, что санкции не работают и шантажирует успехами на поле боя.

Кроме того, во время диалога, Украина и европейские союзники согласовали с Трампом пять общих принципов по завершению войны.

