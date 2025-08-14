Трамп требует от Путина прекращения войны и обещает гарантии безопасности Украине, - Барро

На Аляске президент США Дональд Трамп будет требовать от российского диктатора Владимира Путина прекратить огонь и обещает гарантии безопасности Украине совместно с другими партнерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра Европы и иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро в соцсети Х.

Глава ведомства отметил, что в ходе видеоконференции 13 августа, президент США Дональд Трамп четко заявил Украине и ее союзникам, что будет требовать от Владимира Путина безусловного прекращения огня.

Также американский лидер подчеркнул, что переговоры по территориальным вопросам, будут происходить только в присутствии Владимира Зеленского во время дальнейшей встречи.

"Также (Трамп отметил. - ред.), что США присоединятся к гарантиям безопасности, разработанных коалицией стран-добровольцев, объединенных Францией, Великобританией и Германией", - сообщил Барро.