Дефицит бюджета России за семь месяцев составил 54 млрд долларов, - ОП

Дефицит бюджета России в июле составил 13 млрд долларов. А в целом с начала года - 54 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

Кроме этого, расходы выросли на 20,8% в годовом измерении, а доходы - на 2,8%.

Как заявил руководителя ОП, за январь-июль 2025 года дефицит российского бюджета достиг 54 млрд долларов - это больше годовых ожиданий.

Проблемы бюджета РФ

Напомним, издание The Economist сообщало, что рост российской экономики упал до нуля. По данным высокочастотного индекса, составленного банком Goldman Sachs, годовые темпы роста ВВП упали примерно с 5% до нуля.

Стоит добавить, что в июле Евросоюз ввел 18-й пакет санкций против России и снизил потолок цен на российскую нефть с 60 до примерно 47,60 долларов за баррель.

По данным Bloomberg, нефтяные доходы России в июле упали на треть из-за снижения мировых цен на сырую нефть.