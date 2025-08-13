ua en ru
Ср, 13 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Будут ли последствия для Путина, если он не захочет остановить войну: ответ Трампа

Вашингтон, Среда 13 августа 2025 19:41
UA EN RU
Будут ли последствия для Путина, если он не захочет остановить войну: ответ Трампа Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп обещает российскому диктатору Владимиру Путину очень серьезные последствия, если тот не захочет прекратить войну против Украины во время их встречи на Аляске 15 августа.

Как передает РБК-Украина, об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами.

У Трампа поинтересовались, будут ли для Путина последствия, если он не захочет прекращать войну.

"Будут последствия", - ответил коротко американский лидер.

Позже у него уточнили, будут ли это санкции или тарифы.

"Будут, я не должен этого говорить. Будут очень серьезные последствия", - рассказал Трамп.

Ультиматум Трампа

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп уже ставил ультиматум перед российским диктатором Владимиром Путиным.

Трамп угрожал, что если до 8 августа Россия не установит перемирие с Украиной, он введет против нее вторичные санкции и вторичные тарифы.

Россия все так же продолжает отказываться от прекращения огня, но Трамп санкции не вводил.

Министр финансов США Скотт Бессент рассказал, что возможные санкции могут стать одной из тем переговоров во время встречи Трампа с Путиным.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Дональд Трамп Мирные переговоры Встреча Трампа и Путина Война в Украине
Новости
"Нет ни одного признака": Зеленский о нежелании РФ завершать войну
"Нет ни одного признака": Зеленский о нежелании РФ завершать войну
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия