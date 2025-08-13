Будут ли последствия для Путина, если он не захочет остановить войну: ответ Трампа
Президент США Дональд Трамп обещает российскому диктатору Владимиру Путину очень серьезные последствия, если тот не захочет прекратить войну против Украины во время их встречи на Аляске 15 августа.
Как передает РБК-Украина, об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами.
У Трампа поинтересовались, будут ли для Путина последствия, если он не захочет прекращать войну.
"Будут последствия", - ответил коротко американский лидер.
Позже у него уточнили, будут ли это санкции или тарифы.
"Будут, я не должен этого говорить. Будут очень серьезные последствия", - рассказал Трамп.
Ультиматум Трампа
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп уже ставил ультиматум перед российским диктатором Владимиром Путиным.
Трамп угрожал, что если до 8 августа Россия не установит перемирие с Украиной, он введет против нее вторичные санкции и вторичные тарифы.
Россия все так же продолжает отказываться от прекращения огня, но Трамп санкции не вводил.
Министр финансов США Скотт Бессент рассказал, что возможные санкции могут стать одной из тем переговоров во время встречи Трампа с Путиным.