Будут ли последствия для Путина, если он не захочет остановить войну: ответ Трампа

Президент США Дональд Трамп обещает российскому диктатору Владимиру Путину очень серьезные последствия, если тот не захочет прекратить войну против Украины во время их встречи на Аляске 15 августа.

Как передает РБК-Украина , об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами.

У Трампа поинтересовались, будут ли для Путина последствия, если он не захочет прекращать войну.

"Будут последствия", - ответил коротко американский лидер.

Позже у него уточнили, будут ли это санкции или тарифы.

"Будут, я не должен этого говорить. Будут очень серьезные последствия", - рассказал Трамп.