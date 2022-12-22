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Выдержит ли энергосистема Украины новые ракетные удары: ответ Галущенко

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Киев, Четверг 22 декабря 2022 10:59
Выдержит ли энергосистема Украины новые ракетные удары: ответ Галущенко Фото: министр энергетики Герман Галущенко (atom.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Украина удержит энергосистему, несмотря на новые волны российских ракетных атак. И это станет одним из наших шагов к победе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление
министра энергетики Германа Галущенко в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, абсолютно очевидно то, что враг не остановится и продолжит наносить ракетные удары, поскольку это обычный террор против гражданского населения и "нормальная практика" для России.

"Что касается прочности энергосистемы.. Надо понимать, что мы живем под ежедневным обстрелом энергосистемы. Для нас массированный обстрел - это от 70 до 100 (запущенных - ред.) ракет одновременно. Но и каждый день тоже происходят обстрелы, они разной массированности, но они есть. И мы держим энергосистему уже третий месяц во время этих ежедневных обстрелов. Поэтому я уверен, что мы удержим энергосистему и ничего у них не удастся. И это будет одним из шагов, который приблизит нашу победу", - отметил Галущенко.

Напомним, что российские удары на прошлой неделе впервые вызвали объявление режима чрезвычайной ситуации в энергетике.

Добавим, что сейчас самая сложная ситуация со светом в Киеве , горожане не могут получить электроэнергию не из-за дефицита генерации, а из-за сильных повреждений электросетей.

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Герман Галущенко енергетики Электроэнергия Минэнерго
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