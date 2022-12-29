Готовились полмесяца. Шмыгаль рассказал о "высокой ставке" РФ на атаку по Украине сегодня
Россия делала высокую ставку на массированный удар по Украине в четверг, 29 декабря, надеясь оставить украинцев под Новый год без электричества. К этой атаке оккупанты готовились две недели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Кабмина Дениса Шмыгаля.
"Десятая масштабная атака Россия пытается лишить украинцев света перед Новым годом. Враг делал высокую ставку на эту атаку, готовился к ней две недели", - рассказал он.
По его словам, украинские силы ПВО продемонстрировали невероятный уровень сноровки и эффективности, сбиты 54 из 69 ракет. В то же время, не обошлось без попаданий и повреждений, в частности в энергообъекты.
"В некоторых областях могут применяться экстренные отключения, чтобы избежать аварий в сетях. Наши энергетики уже работают, чтобы все отремонтировать. Спасибо ПВО, ВСУ, медикам, спасателям и всем, кто привлечен к ликвидации последствий обстрелов", - добавил глава Кабмина.
Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя обстрел Украины 29 декабря, заявил, что Россия прибегла к массированному удару в канун Нового года и принятие "нейтралитета" во время войны - равносильно поддержке российских ничтожеств.
Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности очередного массированного удара России по территории Украины 29 декабря.
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