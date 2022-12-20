Энергетика под ударом. Грозит ли Украине блекаут и почему участились атаки на Киев

Российские удары на прошлой неделе впервые привели к объявлению режима чрезвычайной ситуации в энергетике. Особенно пострадал Киев, а вчерашние атаки дронами-камикадзе оставили без света половину столицы и большую часть Киевской области.

Ситуация в энергетике

В пятницу, 16 декабря, российские войска нанесли массированных ракетный удар по Украине. Всего было выпущено порядка 70 крылатых ракет, около 40 - конкретно по Киеву. Несмотря на то, что подавляющее большинство удалось сбить, отдельные прилеты вывели из строя около половины объединенной энергосистемы. До самого вечера действовал режим чрезвычайной ситуации для участников энергорынка.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, пятничная атака повредила 9 объектов энергогенерации и распределительные сети. Из-за нее более 50% украинцев остались без света.

Киев, помимо перебоев с водой и теплом. до субботы остановил метрополитен и наземный электротранспорт. Харьков, Полтава, Черкассы и несколько других городов были обесточены полностью, но в течение дня энергетики начали восстанавливать электроснабжение. Днепр также остановил метро и электрический транспорт, в Николаеве остановилась часть котельных.

А уже в ночь на 19 декабря противник ударил по Киеву и области дронами-камикадзе. Только над столицей вчера сбили 18 из 23 дронов, но были и серьезные попадания в объекты энергетики. Последствия этой атаки устраняют до сих пор, действуют аварийный графики отключений.

Фото: последствия атаки дронов по Киеву 19 декабря (t.me/dsns_telegram)

По состоянию на 20 декабря свет есть у менее половины киевлян. Энергетики полагают, что до конца дня удастся включить дополнительное оборудование и снизить дефицит мощности.

Ситуация в Киевской области остается критической, без света около 80% региона. Самая сложная ситуация в Бучанском, Вышгородском, Обуховском и частично Фастовском районах - всего порядка 30 территориальных общин. В приоритете на электроснабжение - больницы, объекты тепло- и водоснабжения. Но к вечеру ожидается, что около половины населения все-таки будет со светом.

"В результате масштабных повреждений энергетической инфраструктуры "Укрэнерго" применяет экстренные отключения. С каждым вражеским обстрелом сложность и продолжительность ремонтных работ растет", - прокомментировал ситуацию начальник Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко отмечает, что энергосистема в принципе выдержала ракетную атаку 16 декабря. По его словам, этого удалось достичь благодаря новой методологии перевода системы в наиболее безопасное состояние.

"Эта методология оправдала себя. В отличие от атаки 5 декабря мы сохранили систему полностью целостной, она не разделилась на отдельные зоны. Сохранились поставки со всех атомных блоков, и буквально через несколько часов после атаки система начала набирать свою мощность. Но, опять-таки, вчерашние атаки дронами по Киеву тоже усложнили ситуацию, многие районы сидят без света. То же касается и области, потому что она у нас и так серьезно энергодефицитный регион. И с каждой новой атакой ситуация только усугубляется", - отметил он.

В тоже время эксперт называет главный позитивный момент - о том, что ситуация под контролем говорит тот факт, что главные системы жизнеобеспечения работают, а перебои в тепло- и водоснабжении могут быть устранены в течение нескольких суток.

Уязвимые регионы

Наиболее уязвимы для российского энергетического террора регионы - это те, в которых большое число потребителей без достаточного количества объектов генерации. Помимо Киева и Киевской области к ним можно отнести Одесскую область. Например, там свет подается всего через одну высоковольтную линию, да еще и через оккупированный россиянами Приднестровский регион Молдовы. Поэтому если противник атакует Одесскую ТЭЦ, воздушные линии или распределительные станции, сразу возникает существенный дефицит электроэнергии.

Отметим, сейчас в Одессе с учетом сложной ситуации в энергосистеме, которая сложилась в результате последних обстрелов, введены новые графики отключений.

Приблизительно то же самое в Киевской области, где повреждение нескольких распределительных станций приводит к обесточиванию большого числа потребителей. И сейчас мы наблюдаем именно такую ситуацию.

Фото: наиболее уязвимы густонаселенные регионы с малым количеством объектов генерации (GettyImages)

Но, по мнению директора специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева, эти проблемы незначительны по сравнению с теми, которые есть в Херсоне, Николаеве, Запорожье и Харькове.

"Эти крупные города расположены в непосредственной близости к противнику и могут быть обстреляны не только баллистическими и крылатыми ракетами, но и артиллерией и реактивными системами залпового огня. Но несмотря на это, энергетики делают все, чтобы возобновить электроснабжение как можно быстрее", - отметил он.

Владимир Омельченко тоже говорит об уязвимости прифронтовых территорий, и последние удары по Купянску (Харьковская область), Краматорску (Донецкая область), Марганцу и Никополю (Днепропетровская область) подтверждают, что здесь чрезвычайно трудно сохранить системы энерго- и теплообеспечения. Поэтому людям следует по возможности эвакуироваться в более безопасные места.

Угроза блекаута и возможные сценарии

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что Россия сделала ставку на блекаут. По его мнению, погрузив Украину в темноту, противник хочет показать "поражение Европы".

"Мы же в ответ основали новый формат сотрудничества и делаем все ради Украины, против блекаута и энерготеррора. Что есть на сегодня? Украина выстояла против сотен российских ударов разной интенсивности в нашей энергетике, но сейчас большинство наших электростанций, к сожалению, повреждены или разрушены обстрелом. Все гидроэлектростанции, все тепловые электростанции", - заявил он на международной конференции помощи Украине в предстоящую зиму.

Он также подчеркнул, что миллионы украинцев страдают от отключений света. И защитить их в условиях российской ставки на блекаут можно поставками генераторов и источников бесперебойного питания.

Фото: президент Украины Владимир Зеленский уверен, что Россия сделала ставку на блекаут (Виталий Носач/РБК-Украина)

Премьер-министр Денис Шмыгаль предупредил, что власти готовятся к разным сценариям прохождения зимнего периода. Один из них - долгосрочное отсутствие электроэнергии и отопления в некоторых регионах Украины. За два месяца планомерных атак россиянам уже удалось повредить около 50% энергосистемы, что делает пессимистичный сценарий очень даже вероятным.

Однако опрошенные РБК-Украина эксперты не берутся прогнозировать, как будет развиваться ситуация.

"Нет никаких сценариев - оптимистичных, пессимистичных или реалистичных. Есть просто реальность. И реальность такова, что сейчас система сохраняет целостность, в ней есть повреждения, они ремонтируются, поставки восстанавливаются. И в таком режиме система будет работать после каждой следующей атаки", - утверждает Геннадий Рябцев.

По его словам, с учетом информации, которая озвучивается военными, Украине может грозить еще не менее пяти массированных атак с применением более 50 ракет за раз. Но резервы для восстановления есть, и в целом уничтожить систему энергоснабжения Украины невозможно. Непосредственно после атак проблемы будут, но при первой возможности поставки электроэнергии будут возобновляться.

Эксперт Владимир Омельченко не говорит о прогнозах, но указывает на очевидную тенденцию - российские войска фокусируются в основном на Киеве. Об этом говорит и атака 40 ракетами, через пару дней после которой десятки дронов были направлены на Киев и Киевскую область.

"У россиян задача - погасить всю Украину, но в первую очередь Киев, потому что здесь находятся системы управления властью, армией и центральные органы. Я думаю, что Владимир Путин (президент России, - ред.) дал определенную команду, чтобы условно до Нового года полностью потушить Киев и по возможности другие регионы. И эта команда выполняется", - добавил он.

Возможно, именно по этой причине киевлянам в последнее время разъясняют, как будет жить столица в условиях блекаута. Например, мэр Виталий Кличко недавно рассказал о сценарии "апокалипсиса" зимой, как в голливудских фильмах. В частности, при длительном отключении света и минусовой температуре придется перекрыть отопление, иначе вода в трубах может замерзнуть и разорвать сети. Об эвакуации пока речь не идет, но киевлянам следует сделать запасы еды, воды, а также иметь наготове одежду и документы.

В случае блекаута метро остановят, подземные станции будут работать в режиме укрытий. На все наземные маршруты выведут автобусы, проезд будет бесплатным. При перебоях с водой включится система резервных источников, в том числе бюветов, которые подключат к генераторам. Кроме того, уже подготовлен перечень супермаркетов и рынков которые будут работать на автономных источниках.

Подробнее - в материале РБК-Украина "Апокалипсис", как в голливудских фильмах? Как Киев готовится к зиме".

Что касается связи, то операторы работают над созданием резерва, который позволит обеспечивать ее в течение трех суток в случае критических перебоев с электроснабжением. Эта работа ведется Национальным центром управления, Национальным регулятором и провайдерами. Коммуникации подводят к "пунктам несокрушимости".

Отключение света во время воздушной тревоги. Есть ли смысл?

После ракетного удара 16 декабря мэр Ирпеня Александр Маркушин заявил, что теперь во время воздушных тревог ДТЭК будет отключать свет по всей Киевской области. И если прилетов не будет, то свет будут включать потребителям по очереди.

Но спустя некоторое время он удалил свой пост и опубликовал разъяснение от ДТЭК, в котором говорится, что отключения происходят лишь при необходимости, чтобы сбалансировать энергосистему. По мнению эксперта Геннадия Рябцева, обесточивать целый регион только лишь на основании того, что звучит воздушная тревога, точно не имеет смысла. Поскольку тревога объявляется не только при ракетных атаках или ударах дронами, но и когда в соседней Беларуси взлетают российские истребители.

Однако превентивные отключения имеют право на жизнь, когда точно известно, какой объект является целью и будет непосредственно обстрелян. В то же время директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко отмечает, что превентивные отключения могут быть частью плана по сохранению украинской энергосистемы. Но по понятным причинам его нельзя разглашать.

"Действительно, внедряются новые методы реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с обстрелами критической инфраструктуры. Здесь надо сказать, что креативно работает компания "Укрэнерго" и некоторые операторы системы распределения, то же касается генерации. Поэтому координация между энергетиками, на мой взгляд, улучшается", - добавил он.

Снова о графиках

В связи с ситуацией в энергетической системе применяются три вида отключений. Первый - это стабилизационные графики для распределения электроэнергии в условиях недостатка генерации. То есть, если в пиковые часы требуется больше энергии, а ее не хватает, то отключается часть потребителей.

При стабилизационных мерах выключаются объекты некритической инфраструктуры. Очередность определяется диспетчером, и она пропорциональна количеству абонентов и объемам потребления. В этом плане никому не отдается предпочтение, и если есть возможность, то энергия подается.

Второй вид - аварийные отключения, если выходит из строя какое-либо оборудование. Например, резервные линии электропередач могут выходить из строя, если резко возрастают мощности. В таких случаях срабатывает аварийная защита и система выключается.

Третий вид - экстренные отключения. Они вводятся, чтобы предотвратить нарушение целостности энергосистемы непосредственно после разрушений. После атак на энергообъекты вводятся экстренные, которые переходят в аварийные. Возвращение к плановым графикам обычно происходит через несколько часов или дней.

По словам эксперта Владимира Омельченко, графики помогают сбалансировать энергосистему, которая не способна обеспечить всех абонентов на 100%. Из законов физики следует, что сколько электрической энергии произведено, столько и должно быть использовано в конкретный момент. В противном случае последуют аварийные отключения, поэтому нынешние графики предотвращают хаос.

"Давайте смотреть реально. Мы не можем сейчас ставить задачу, чтобы энергосистема достигла уровня 100% обеспечения и промышленности и населения. Чтобы она работала так же надежно, как было до войны. Главная задача состоит в том, чтобы обеспечить минимально необходимые потребности прежде всего населения, экономики и Вооруженных сил Украины", - отметил он.

Фото: на данный момент невозможно прогнозировать, когда удастся восстановить энергетику (GettyImages)

Как подчеркивает эксперт Геннадий Рябцев, даже если сейчас прекратятся атаки на энергетическую инфраструктуру, сложно говорить о возможных сроках ее полного восстановления. Потому что все зависит от степени разрушений и количества поврежденных объектов, а на сегодня это закрытая информация. Кроме того, в ДТЕК уже отметили, что не будут восстанавливать все объекты, особенно устаревшие и немодернизованные.

Украине нужен импорт электроэнергии

В условиях постоянного дефицита логичным является вопрос, почему европейские партнеры не поставляют электроэнергию. Как заявил на днях президент Владимир Зеленский, до конца отопительного сезона нужен импорт из Европы на сумму около 800 млн евро в текущих ценах.

"Как минимум до завершения этого отопительного сезона мы нуждаемся в аварийной поддержке со стороны европейской энергосистемы, то есть в поставах электричества из стран Евросоюза в Украину объемом до 2 ГВт", - подчеркнул он и добавил, что 800 млн евро - это много, но существенное меньше, чем может стоить для страны полный блекаут.

По словам эксперта Владимира Омельченко, такие поставки могут лишь частично компенсировать дефицит, который во время российских атак может достигать 3-4 ГВт. Но на сегодня все упирается в лимит европейской системы ENTSO-E, который позволяет импортировать лишь 500 МВт.

"Хотя теоретически могут предоставить больше, у нас есть физическая возможность импортировать до 2 ГВт. В нынешних объемах это может компенсировать до 15%. Это тоже хорошо, но пока нет финансовой модели, как это делать… У энергетиков нет возможности покупать за 250 евро за МВт*ч, а продавать за 80. Нужно искать какие-то компенсаторные механизмы, скорее всего, за счет спонсорской, грантовой или кредитной помощи. А пока такая модель не найдена, об импорте говорить рано", - добавил он.

Геннадий Рябцев уточняет, что на сегодня с энергосистемой Европы физически нет достаточных связей, которые позволили бы компенсировать дефицит. По его оценкам, максимальная пропускная способность гораздо меньше - всего около 600 МВт, что равно примерно 5% украинского потребления. И максимум, что может сделать Украина, - до конца отопительного сезона увеличить ее до 1,5 ГВт.