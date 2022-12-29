Ракетная опасность. В Украине масштабная воздушная тревога: все детали

Сегодня, 29 декабря утро в Украине началось с масштабной воздушной тревоги. Украинцев предупреждают об опасности ракетных ударов.

Все что известно о ситуации по всем регионам Украины - читайте в материале РБК-Украина ниже.

09:26. В Киеве могут быть перебои со светом

Мэр столицы Виталий Кличко призывает киевлян зарядить телефоны и другие устройства, а также запастись водой.

08:22. В Одессе после взрывов виднеется густой столб дыма.

Местные СМИ информируют об отсутствии света и воды в городе.

09:16. Во Львове сообщили о взрывах.

Мэр Львова Садовый подтверждает взрывы в городе

"Оставайтесь в укрытиях", - пишет он.

О работе ПВО пишет глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

09:13. Мэр Харькова сообщил о ракетной атаке на Харьков

"В городе есть серия взрывов. Предварительно - прилеты в Слободской район. По каким объектам били и есть ли пострадавшие - информация пока уточняется", - пишет мэр города Игорь Терехов.

09:11 Кличко подтвердил несколько взрывов в столице.

09:10. Обломки ракеты повредили здание в Дарницком районе Киева

Об этом сообщает КГВА.

"Работают силы ПВО! Обломками сбитой ракеты повреждено частное здание в Дарницком районе и припаркованный рядом автомобиль", - говорится в сообщении.

Информация о жертвах уточняется.

Как сообщила "Суспільному" пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага, пока информации о пострадавших нет.

09:07. Оккупанты бьют по Харькову и области

"Внимание, жители Харькова и области. Находитесь в укрытиях. Оккупанты снова наносят удары!" - информирует глава ОВА Олег Синегубов.

Также в Харькове остановилось метро.

09:05. Повторные взрывы слышны в Киеве.

09:03. Сбита еще одна вражеская ракета над Сумской областью силами ПВО ОК "Север"

09:01. Взрывы в Харькове и Одессе.

Также в Полтавской области слышны звуки взрывов. Работает ПВО.

09:00. В Одесской области работает ПВО.

"Противник осуществляет массированный ракетный удар по Украине. Сейчас над областью работает ПВО. Прошу жителей находиться в укрытиях, и не снимать, или комментировать работу подразделений противовоздушной обороны, и ждать официальных сообщений", - рассказал глава Одесской ОВА Максим Марченко.

08:57. Над Черным морем сбили пять российских ракет, - глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

08:53. Угроза ракетного удара во Львовской области.

"Жители области, есть угроза ракетного удара. В некоторых областях нашей страны уже работает ПВО. В нашей области по состоянию на этот момент спокойно. Обязательно перейдите в укрытие или в помещение, где действует правило "двух стен". Когда опасность пройдет, я сообщу", - пишет глава области Максим Козицкий.

08:52. Массированная ракетная атака на Украину

"После ночной атаки дронов-камикадзе, враг атакует Украину по разным направлениям крылатыми ракетами воздушного и морского базирования с самолетов стратегической авиации и кораблей", - сообщают в ВРУ.

Кроме того, наблюдается высокая активность тактической авиации кафиров.

Поэтому работа противовоздушной обороны возможна по всей территории государства.

08:50. В Ивано-Франковской области местами не сработала сирена

"В связи с техническими неисправностями сирена воздушной тревоги в некоторых районах области не прозвучала. В Ивано-Франковской области продолжается воздушная тревога. Находитесь в укрытиях!" - объяснила глава ОВА Светлана Онищук.

08:46. Над Житомирской областью фиксируют ракеты

"Зафиксирован пролет ракет над областью. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях!...Заход ракеты на Житомирщину! Все немедленно в укрытие!" - пишет глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

Превентивные отключения света в ряде областей

Так, экстренные отключения света объявлены в Одесской и Днепропетровской областях, по Черкасской области возможны аварийные отключения электроэнергии.

Специалисты объясняют, это нужно во избежание значительных повреждений, если РФ удастся поразить энергетические объекты.

08:34. Россия планирует сегодня выпустить по Украине 100 ракет, - Арестович

"Более 100 ракет в несколько волн. Не пренебрегайте укрытиями. Подход первых к Киеву - ориентировочно в 08:15. Города восточнее Киева - прилеты могут быть раньше", - написал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

08:32. В Киеве работает ПВО.

"Киев! Работает ПВО! Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях!" - информируют в КМВА.

08:28. Над Сумской областью сбили ракету.

Сообщается, что ПВО ОК "Север" ликвидировало российскую ракету над областью.

08:25. В Киеве и области слышали взрывы.

Обновлено 08:20. В Черниговской области сообщили о взрывах.

"Сообщают о работе ПВО над Черниговской областью. Ждем официальную информацию и верим в наших Защитников неба", - написал советник главы МВД Антон Геращенко.

В начале об опасности предупредил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Он сообщил об активности вражеской авиации и кораблей

По его словам, сейчас в воздухе 13 самолетов ("тушки") стратегическая авиация РФ и 2 корабля в море.

"Если пуски не обучающие - увижу 1 ракету, скажу", - написал глава Николаевской ОВА.

Затем он написал, что на Сумы летят первые ракеты врага.

"Верим в ВСУ! Тревога не случайна. Считаем сбитые ракеты!" - добавил Ким.

В ряде областей и городов также предупредили об опасности

В частности, об угрозе воздушных ударов пишут:

"Киевская область! Находитесь в укрытиях и безопасных местах. Угроза ракетных обстрелов", - глава Киевской ОВ Алексей Кулеба.

"Повышенный уровень ракетной опасности! Находитесь в укрытиях! Возможны ракетные удары и работа ПВО, поэтому берегите себя и находитесь в безопасных местах!" - городской голова Кременчуга Виталий Малецкий.

"Есть угроза ракетного удара. Российские изверги решили снова испытать нас на прочность накануне Нового года. Пожалуйста, зарядите телефоны, павербанки, сделайте запасы воды. Будьте в безопасных местах", - глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

"Внимание! Ракетная опасность! Остаемся в укрытиях! Берегите себя!", - глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

Напомним, сегодня утром в ОК "Юг" сообщили, что россияне вывели на боевое дежурство в Черном море надводный и подводный ракетоносители, к пуску враг приготовил "Калибры".

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