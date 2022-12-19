У войны нет праздников. Данилов сказал, готовиться ли украинцам к вражеским обстрелам на Новый год

Украинцы должны быть готовы к любому действию российских военных и любых провокаций страны агрессора, в том числе и в период новогодних праздников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью секретаря СНБО Алексея Данилова "Украинской правде" .

Журналист спросил, готовятся ли оккупанты терроризировать Украину на праздники.

"Я же не мольфар, чтобы говорить, что будет там синее или белое, или красное. У войны нет выходных, нет каких-то праздников, нет вещей, на которые мы можем не обращать внимания. Должны быть готовы ко всему", - сказал секретарь СНБО.

Данилов добавил, что сейчас сложный период для Украины.

Напомним, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что российский ракетный террор не обязательно усилится ближе к Новому году.

Ранее в Генштабе отметили, что Новый год не станет причиной прекращения боевых действий на фронте, а ВСУ продолжат уничтожать захватчиков.

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