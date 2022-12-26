Больше недели не было массированных атак: военные призывают быть готовыми к новым ударам

Украинцам стоит быть готовыми к новым массированным атакам российских оккупантов, ведь они не прибегали к ним уже больше недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Не исключено. Никто не исключает. Руководство государства призывает, руководство Воздушных сил, Вооруженных сил быть готовыми к возможным ударам. Уже длительное время об этом говорил руководитель ГУР Кирилл Буданов, что возможны такие атаки", - сказал он.

Так, Игнат отметил, что россияне уже неделю не прибегали к массированным обстрелам Украины.

Ранее оккупанты наносили такие удары с периодичностью в неделю, сейчас период увеличился до 10 дней.

"Очевидно, что враг не оставил своих намерений. Следует ожидать. Но не будем делать никаких прогнозов. Лучше бы, чтобы этих обстрелов не было", - сказал он.

Спикер Воздушных сил также напомнил, что россияне любят ночью применять иранские "Шахеды".

Напомним, Гуменюк отмечала, что россияне могут готовить новые удары по Украине, но Силы обороны готовы к этому.

Кроме того, президент Владимир Зеленский предупреждал, что захватчики попытаются сделать последние дни года темными и сложными.

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