Могут активизироваться. Зеленский предупредил об угрозе ударов на праздники
Российские войска могут прибегнуть к новым ракетным ударам по Украине на рождественские и новогодние праздники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в видеообращении .
"В приближающееся праздничное время российские террористы могут снова активизироваться. Они презирают христианские ценности и любые ценности вообще. Поэтому пожалуйста учитывайте сигналы воздушной тревоги, помогайте друг другу и берегите друг друга", - сказал глава государства.
Зеленский также обратился к гражданам России и подчеркнул, что они должны ясно понимать, что террор никогда не остается без ответа.
Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов прогнозировал, ожидать ли российских ракетных атак на Новый год.
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