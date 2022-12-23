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Могут активизироваться. Зеленский предупредил об угрозе ударов на праздники

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Киев, Пятница 23 декабря 2022 19:59
Могут активизироваться. Зеленский предупредил об угрозе ударов на праздники Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Российские войска могут прибегнуть к новым ракетным ударам по Украине на рождественские и новогодние праздники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в видеообращении .

"В приближающееся праздничное время российские террористы могут снова активизироваться. Они презирают христианские ценности и любые ценности вообще. Поэтому пожалуйста учитывайте сигналы воздушной тревоги, помогайте друг другу и берегите друг друга", - сказал глава государства.

Зеленский также обратился к гражданам России и подчеркнул, что они должны ясно понимать, что террор никогда не остается без ответа.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов прогнозировал, ожидать ли российских ракетных атак на Новый год.

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