ua en ru
Ср, 15 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня

Украина, Среда 15 мая 2024 19:30
UA EN RU
Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Наталья Юрченко

США выделяют Украине дополнительные 2 млрд долларов на оружие, российские войска зашли в Волчанск Харьковской области, а в Украине могут снова ввести аварийные отключения света.

РБК-Украина собрало новости, на которые следует обратить внимание сегодня.

Война

Бои в Волчанске

Минобороны подтвердило, что малые пехотные группы врага смогли зайти в Волчанск на севере Харьковской области. Захватчики пытаются закрепиться на северной стороне города.

Позже Генштаб ВСУ сообщил, что россиян частично вытеснили из Волчанска, продолжаются оборонительные действия в северных и северо-западных окрестностях.

ГУР атаковало базу с топливом в России

По данным источников РБК-Украина, в ночь на 15 мая Главное управление разведки провело спецоперацию в Ростовской области. Там была атакована топливная база, которая использовалась в военных целях.

Удар по Днепру

Сегодня днем российская армия ударила по Днепру. По данным местных властей, повреждена инфраструктура. В результате атаки есть раненые, два человека погибли.

Обстрел Николаева

Оккупанты около 11:35 нанесли ракетный удар по Николаеву. Из-за вражеских обстрелов твое мужчин получили ранения.

В результате удара были повреждены объекты гражданской инфраструктуры и автомобили. На территории СТО вспыхнул мощный пожар.

Планы россиян на Сумы и Харьков

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко рассказал, что россияне хотят посеять панику среди жителей Харькова и Сум. Это позволило бы врагу продвигать тему переговоров.

Украина

Отключения света

Сегодня утром в Украине были введены экстренные отключения света. Энергетики объяснили, что растет потребление электроэнергии на фоне похолодания в Украине.

"Укрэнерго" также предупредило украинцев, что вечером с 18:00 до 23:00 могут ввести аварийные отключения света.

Зеленский отменил свои визиты за границу

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне обострения на фронте поручил перенести все международные мероприятия с его участием, которые должны состояться в ближайшие дни.

По данным СМИ, Зеленский отменил визиты в Португалию и Испанию.

Блинкен встретился с Кулебой

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел встречу с главой МИД Дмитрием Кулебой и сделал несколько заявлений:

Курс доллара

В Украине ожидается рост курса доллара в течение ближайшего года. По состоянию на утро средний курс продажи доллара не изменился - 40,05 гривны, курс евро вырос на 5 копеек - до 43,30 гривны.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 39,55 гривны, евро - по 42,60 гривны.

Мир

Помощь от Австралии для Украины

Австралия готовит для Украины новый пакет помощи, его стоимость составляет 100 млн долларов. Он будет включать скоростные катера Sentinel 830R RHIB.

Предупреждение США для Китая

В Госдепе США обратились к Пекину на фоне визита российского диктатора Владимира Путина в Китай. Вашингтон порекомендовал Китаю не поддерживать Россию в войне против Украины.

Покушение на Фицо

В Словакии 71-летний мужчина несколько раз выстрелил в словацкого премьера Роберта Фицо. Он получил ранения.

Главу правительства Словакии быстро отправили в больницу. Его состояние тяжелое.

Все детали инцидента - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Волчанск Харьков Военная помощь Война в Украине Война России против Украины Отключения света
NEWS
Украина хочет от США два Patriot: что об этом говорит Блинкен
Украина хочет от США два Patriot: что об этом говорит Блинкен
DAILY
Чужой среди своих. Почему Зеленский указал Кубракову на выход и что за этим стоит
Милан Лелич, Ростислав Шаправский Чужой среди своих. Почему Зеленский указал Кубракову на выход и что за этим стоит