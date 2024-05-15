Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня

США выделяют Украине дополнительные 2 млрд долларов на оружие, российские войска зашли в Волчанск Харьковской области, а в Украине могут снова ввести аварийные отключения света.

РБК-Украина собрало новости, на которые следует обратить внимание сегодня.

Война

Бои в Волчанске

Минобороны подтвердило, что малые пехотные группы врага смогли зайти в Волчанск на севере Харьковской области. Захватчики пытаются закрепиться на северной стороне города.

Позже Генштаб ВСУ сообщил, что россиян частично вытеснили из Волчанска, продолжаются оборонительные действия в северных и северо-западных окрестностях.

ГУР атаковало базу с топливом в России

По данным источников РБК-Украина, в ночь на 15 мая Главное управление разведки провело спецоперацию в Ростовской области. Там была атакована топливная база, которая использовалась в военных целях.

Удар по Днепру

Сегодня днем российская армия ударила по Днепру. По данным местных властей, повреждена инфраструктура. В результате атаки есть раненые, два человека погибли.

Обстрел Николаева

Оккупанты около 11:35 нанесли ракетный удар по Николаеву. Из-за вражеских обстрелов твое мужчин получили ранения.

В результате удара были повреждены объекты гражданской инфраструктуры и автомобили. На территории СТО вспыхнул мощный пожар.

Планы россиян на Сумы и Харьков

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко рассказал, что россияне хотят посеять панику среди жителей Харькова и Сум. Это позволило бы врагу продвигать тему переговоров.

Украина

Отключения света

Сегодня утром в Украине были введены экстренные отключения света. Энергетики объяснили, что растет потребление электроэнергии на фоне похолодания в Украине.

"Укрэнерго" также предупредило украинцев, что вечером с 18:00 до 23:00 могут ввести аварийные отключения света.

Зеленский отменил свои визиты за границу

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне обострения на фронте поручил перенести все международные мероприятия с его участием, которые должны состояться в ближайшие дни.

По данным СМИ, Зеленский отменил визиты в Португалию и Испанию.

Блинкен встретился с Кулебой

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел встречу с главой МИД Дмитрием Кулебой и сделал несколько заявлений:

США выделяют Украине 2 млрд долларов на закупку оружия;

Вашингтон не призывает Украину наносить удары о территории РФ, но и не ограничивает. Украина сама выбирает, как вести войну.

США и Украина могут в течение нескольких недель заключить соглашение о гарантиях безопасности. Его подпишут президенты Джо Байден и Владимир Зеленский.

Курс доллара

В Украине ожидается рост курса доллара в течение ближайшего года. По состоянию на утро средний курс продажи доллара не изменился - 40,05 гривны, курс евро вырос на 5 копеек - до 43,30 гривны.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 39,55 гривны, евро - по 42,60 гривны.

Мир

Помощь от Австралии для Украины

Австралия готовит для Украины новый пакет помощи, его стоимость составляет 100 млн долларов. Он будет включать скоростные катера Sentinel 830R RHIB.

Предупреждение США для Китая

В Госдепе США обратились к Пекину на фоне визита российского диктатора Владимира Путина в Китай. Вашингтон порекомендовал Китаю не поддерживать Россию в войне против Украины.

Покушение на Фицо

В Словакии 71-летний мужчина несколько раз выстрелил в словацкого премьера Роберта Фицо. Он получил ранения.

Главу правительства Словакии быстро отправили в больницу. Его состояние тяжелое.

Все детали инцидента - в материале РБК-Украина.