Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня
В Москве загорелся завод по производству МиГ, в Авдеевке украинские бойцы провели ротацию, а Сенат США одобрил 60 млрд долларов помощи Украине.
РБК-Украина собрало новости, на которые следует обратить внимание сегодня.
Война
Удар по Днепру
Российские войска ночью устроили очередную атаку "Шахедами", основной удар которой пришелся на Днепр и район. Несмотря на то, что удалось сбить 10 вражеских БПЛА над районом, есть значительные повреждения ТЭС, из-за чего городу пришлось закрыть частично школы и эвакуировать больницу.
Все подробности ночной атаки РФ на Днепр - в материале РБК-Украина.
Россия покупает Starlink в арабских странах
Украинская разведка узнала, что Россия закупает терминалы Starlink в арабских странах по 200 тысяч рублей за одно устройство. Об этом стало известно из свежего радиоперехвата, где оккупанты обсуждают возможности приобретения терминала спутниковой связи.
В Авдеевку приходит подкрепление
Впервые почти за 2 года полномасштабной войны в Авдеевке провели ротацию некоторых подразделений 110-й ОМБр, сообщил руководитель службы связей с общественностью бригады Иван Секач.
По его словам, у бригады нет достаточных возможностей, чтобы держать город, но приходит подкрепление, и военные рассчитывают на дружеские подразделения.
Пожар на заводе МиГ в Москве
По информации российских Телеграм-каналов, на Ленинградском проспекте в Москве произошел пожар на заводе по производству истребителей МиГ. Там загорелись два этажа цеха, пристроенного к действующему корпусу завода. Огонь охватил 70 квадратных метров.
РФ имеет запасы танков еще на 3 года войны
Об этом говорится в докладе "Военный баланс" Международного института стратегических исследований, базирующегося в Лондоне. Там указано, что россияне потеряли более 3000 танков за время полномасштабной войны в Украине, но имеют достаточно бронетехники более низкого качества на складах для замены и потенциально смогут выдержать еще 3 года тяжелых потерь.
Украина
Сырский дал интервью
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский дал интервью немецкому ZDF. В интервью, записанном до назначения главкомом, он рассказал о новом этапе войны, целях Украины, а также соотношении потерь на фронте. Подробнее с главными заявлениями главкома можно ознакомиться в материале РБК-Украина.
Имущество Морозюк арестуют
ГБР получило постановление на арест имущества экс-невесты Романа Гринкевича - художницы Софии Морозюк, а именно двух квартир в Киеве, одной квартиры в Харькове и земельного участка.
Слежка за Bihus.Info.
Правоохранители начали еще одно уголовное производство в связи со слежкой за командой Bihus.Info. А именно по факту препятствования профессиональной деятельности журналистов, сообщили в Офисе генпрокурора.
Тандыру продлили меру пресечения
Судьи Алексею Тандыру, который насмерть сбил нацгвардейца на блокпосте в Киеве, продлили меру пресечения. Он остается под стражей до 12 апреля 2024 года.
Цены
Фактические темпы роста цен в Украине были несколько ниже прогноза НБУ, опубликованного в Инфляционном отчете за январь 2024 года.
Такая динамика обусловлена увеличением предложения отдельных продуктов, вторичными эффектами от значительных урожаев прошлого года, снижением мировых цен на нефть и дальнейшим действием моратория на повышение тарифов на услуги ЖКХ.
Курс
Доллар дорожает после стабильности на прошлой неделе. Официальный курс на 14 февраля установлен Нацбанком на таком уровне: 38,1264 грн. за 1 доллар (+0,2313 грн.).
Мир
США
Сенат США поддержал законопроект, предусматривающий помощь Украине, Израилю и Тайваню в 95 миллиардов долларов, из которых 60 млрд долларов - для Украины. Теперь документ должен пройти Палату представителей. И в случае положительного результата, его подпишет президент США Джо Байден.
Польша
Польские фермеры приступили к блокированию уже шестого пункта пропуска на границе с Украиной - "Корчева - Краковец".
В свою очередь министр сельского хозяйства Польши извинился за инцидент с высыпанным украинским зерном, что накануне совершили протестующие.
Эстония
Глава эстонской разведывательной службы Каупо Росин заявил, что в течение следующих 10 лет Россия планирует военную конфронтацию с Западом. Такой вывод был сделан на основе решения Москвы удвоить количество войск вдоль границы с членами НАТО: Финляндией и странами Балтии - Эстонией, Литвой и Латвией.
Румыния
Президент Румынии Клаус Иоганнис на 21 февраля созывает заседание Высшего совета национальной обороны, чтобы обсудить развитие ситуации безопасности в Черноморском регионе на фоне агрессии РФ в Украине, а также ее последствия для Румынии.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.