Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня

В Москве загорелся завод по производству МиГ, в Авдеевке украинские бойцы провели ротацию, а Сенат США одобрил 60 млрд долларов помощи Украине.

РБК-Украина собрало новости, на которые следует обратить внимание сегодня.

Война

Удар по Днепру

Российские войска ночью устроили очередную атаку "Шахедами", основной удар которой пришелся на Днепр и район. Несмотря на то, что удалось сбить 10 вражеских БПЛА над районом, есть значительные повреждения ТЭС, из-за чего городу пришлось закрыть частично школы и эвакуировать больницу.

Все подробности ночной атаки РФ на Днепр - в материале РБК-Украина.

Россия покупает Starlink в арабских странах

Украинская разведка узнала, что Россия закупает терминалы Starlink в арабских странах по 200 тысяч рублей за одно устройство. Об этом стало известно из свежего радиоперехвата, где оккупанты обсуждают возможности приобретения терминала спутниковой связи.

В Авдеевку приходит подкрепление

Впервые почти за 2 года полномасштабной войны в Авдеевке провели ротацию некоторых подразделений 110-й ОМБр, сообщил руководитель службы связей с общественностью бригады Иван Секач.

По его словам, у бригады нет достаточных возможностей, чтобы держать город, но приходит подкрепление, и военные рассчитывают на дружеские подразделения.

Пожар на заводе МиГ в Москве

По информации российских Телеграм-каналов, на Ленинградском проспекте в Москве произошел пожар на заводе по производству истребителей МиГ. Там загорелись два этажа цеха, пристроенного к действующему корпусу завода. Огонь охватил 70 квадратных метров.

РФ имеет запасы танков еще на 3 года войны

Об этом говорится в докладе "Военный баланс" Международного института стратегических исследований, базирующегося в Лондоне. Там указано, что россияне потеряли более 3000 танков за время полномасштабной войны в Украине, но имеют достаточно бронетехники более низкого качества на складах для замены и потенциально смогут выдержать еще 3 года тяжелых потерь.

Украина

Сырский дал интервью

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский дал интервью немецкому ZDF. В интервью, записанном до назначения главкомом, он рассказал о новом этапе войны, целях Украины, а также соотношении потерь на фронте. Подробнее с главными заявлениями главкома можно ознакомиться в материале РБК-Украина.

Имущество Морозюк арестуют

ГБР получило постановление на арест имущества экс-невесты Романа Гринкевича - художницы Софии Морозюк, а именно двух квартир в Киеве, одной квартиры в Харькове и земельного участка.

Слежка за Bihus.Info.

Правоохранители начали еще одно уголовное производство в связи со слежкой за командой Bihus.Info. А именно по факту препятствования профессиональной деятельности журналистов, сообщили в Офисе генпрокурора.

Тандыру продлили меру пресечения

Судьи Алексею Тандыру, который насмерть сбил нацгвардейца на блокпосте в Киеве, продлили меру пресечения. Он остается под стражей до 12 апреля 2024 года.

Цены

Фактические темпы роста цен в Украине были несколько ниже прогноза НБУ, опубликованного в Инфляционном отчете за январь 2024 года.

Такая динамика обусловлена увеличением предложения отдельных продуктов, вторичными эффектами от значительных урожаев прошлого года, снижением мировых цен на нефть и дальнейшим действием моратория на повышение тарифов на услуги ЖКХ.

Курс

Доллар дорожает после стабильности на прошлой неделе. Официальный курс на 14 февраля установлен Нацбанком на таком уровне: 38,1264 грн. за 1 доллар (+0,2313 грн.).

Мир

США

Сенат США поддержал законопроект, предусматривающий помощь Украине, Израилю и Тайваню в 95 миллиардов долларов, из которых 60 млрд долларов - для Украины. Теперь документ должен пройти Палату представителей. И в случае положительного результата, его подпишет президент США Джо Байден.

Польша

Польские фермеры приступили к блокированию уже шестого пункта пропуска на границе с Украиной - "Корчева - Краковец".

В свою очередь министр сельского хозяйства Польши извинился за инцидент с высыпанным украинским зерном, что накануне совершили протестующие.

Эстония

Глава эстонской разведывательной службы Каупо Росин заявил, что в течение следующих 10 лет Россия планирует военную конфронтацию с Западом. Такой вывод был сделан на основе решения Москвы удвоить количество войск вдоль границы с членами НАТО: Финляндией и странами Балтии - Эстонией, Литвой и Латвией.

Румыния

Президент Румынии Клаус Иоганнис на 21 февраля созывает заседание Высшего совета национальной обороны, чтобы обсудить развитие ситуации безопасности в Черноморском регионе на фоне агрессии РФ в Украине, а также ее последствия для Румынии.

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