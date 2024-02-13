Сырский дал интервью телеканалу ZDF: главные заявления

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский дал интервью немецкому телеканалу ZDF. Он рассказал о новом этапе войны, целях Украины, а также соотношении потерь на фронте.

Полное интервью Сырского для немецкого телеканала ZDF:

Новый этап войны

"Мы перешли от наступательных действий к ведению оборонной операции. Цель нашей операции - истощить противника, нанести ему максимальные потери, используя наши укрепления, наши преимущества в техническом плане, в плане беспилотной авиации, РЭБ, удержания подготовленных рубежей обороны", - сказал Сырский.

В то же время, по словам главкома ВСУ, технологический прогресс, в том числе применение беспилотников, заставляет войну перейти в новую стадию.

"Эта война повышает значение технологического прогресса в вооруженных силах и самого прогресса вооруженной борьбы. Мы уже видим, и для нас это не новость, использование наземных роботизированных платформ. Модулей, управляемых дистанционно, что дает возможность сохранить жизнь военных. То есть война переходит в новую стадию", – добавил он.

Цель Украины в войне с РФ

Украина не меняет своих целей по выходу на свои границы. Как отметил главком, у украинцев нет иного выбора.

"Все основывается на том, что мы должны закончить войну выходом на наши границы. Других вариантов не рассматривается, потому что другого выхода у нас просто нет. Это, во-первых", - сказал Сырский.

Однако, по его словам, общество должно сплотиться вокруг общего дела победы, а также нужно наращивать собственное производство оружия, учитывая проблемы с внешней помощью.

"Нужно напрячься всем. Нет извне помощи - нужно наладить производство здесь в Украине. Этот процесс запущен, надо наращивать производство. Нужно рассчитывать на собственные силы. Также нужно совершенствовать тактику. Главная ценность - жизнь нашего солдата", - объяснил главком.

Потери России и Украины

Украинская армия, по словам Сырского, не может позволить себе относиться к своим солдатам, как российские командиры, посылающие войско в "мясные штурмы".

"Мы не можем позволить себе такого отношения как у российских военачальников, когда они проводят тактику "мясных штурмов". Я лучше оставлю какую-нибудь позицию, но не допущу гибель личного состава. А для них жизнь солдата ценности не имеет. И мы это видим, их потери в 7-8 раз преобладают наши потери по последним данным ", – отметил он.

Думал ли, что война с РФ надолго

Еще в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину Сырский чувствовал, что у войны не будет четких временных рамок.

"Когда агрессия началась, у меня было ощущение, что я иду в какую-то бездну, не имеющую четких временных рамок. На тот момент вообще было непонятно, когда это закончится, но я понимал, что это будет долго и тяжело ", - рассказал главком.

Перестановки в ВСУ

На прошлой неделе президент Владимир Зеленский приступил к обновлению руководства ВСУ. Так, вместо Валерия Залужного на должность главкома был назначен Александр Сырский. А Генштаб вместо Сергея Шапталы возглавил Анатолий Баргилевич.

Позже глава государства назначил заместителей новых главкома и начальника Генштаба, а также провел кадровые перестановки среди командующих войсками.

Перестановки в ВСУ пока не коснулись только двух командующих. Детальнее - в материале РБК-Украина.

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