Атака дронов на Днепр. Инфраструктура держится на "ниточке", школы закрыты: главное

Российские войска в ночь на 13 февраля устроили очередную атаку по Украине дронами-камикадзе, основной удар которой пришелся на Днепр и район. Несмотря на то, что удалось сбить 10 вражеских БПЛА над районом, есть значительные повреждения ТЭС, также пришлось закрыть школы и эвакуировать больницу.

Все подробности ночной атаки РФ на Днепр - в материале РБК-Украина ниже.

Атака РФ

О том, что российские оккупанты атакуют Днепр, стало известно около 00:00 13 февраля.

"Ненавижу. Бьют по гражданской инфраструктуре", - написал мэр города Борис Филатов.

Последствия обстрела: пожары, удары по ТЭС и инфраструктуре

Уже утром, 13 февраля, стало известно, что враг попал дронами по энергообъекту и объекту инфраструктуры. В обоих местах начались пожары.

"Под ударом оказался энергетический объект. Возник пожар, который погасили спасатели. Попал агрессор и по инфраструктурному объекту. Там также загорелось. Огонь оперативно потушили", - рассказал глава ОВА Сергей Лысак.

Позже выяснилось, что в результате вражеских обстрелов одна из ТЭС ДТЭК прекратила производство электроэнергии.

"В ночь с 12 на 13 февраля в результате обстрела пострадала одна из теплоэлектростанций ДТЭК. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. В результате атаки серьезно повреждено оборудование предприятия. Станция прекратила производство электроэнергии", - отметили в ДТЭК.

Инфраструктура держится на "ниточке": закрытие школ, но не всех и эвакуация больницы

В свою очередь, Филатов не стал скрывать, что энергосистема в городе после атаки РФ держится "на ниточке". То же касается и инфраструктуры.

"Я пишу это пост, когда энергосистема города и вся инфраструктура держатся на "ниточке", - написал он.

В связи с аварийной ситуацией в городе после обстрела, местная власть приняла решение закрыть школы и эвакуировать больницу.

"Из-за ночного обстрела мы эвакуируем одну из больниц, сливаем систему отопления и вывозим немалое количество паллиативных больных. Также закрываем школы", - рассказал мэр Днепра.

Филатов констатировал, что проблема в том, что по прогнозам в ближайшее время ожидается похолодание, а удержать систему не получится.

При этом в комментариях к своему сообщению в Facebook, Филатов отметил, что закрытие школ касается только одного жилмассива Днепра, а именно Приднепровска.

Он добавил, что при необходимости согреться и подзарядить гаджеты можно в "Пунктах несокрушимости".

В Днепр вернули свет

Уже около 10:00 в Днепре восстановили электроснабжение.

"Как бы сложно ни было, мы устоим! Энергетики работали с ночи. Сейчас в Днепре все со светом. Впрочем, напоминание не будет излишним. На случай обесточений - в Днепропетровской области открыты "Пункты несокрушимости". Только в областном центре их более 100", - сообщил Лысак.

Работа ПВО

Несмотря на существенные последствия, в эту ночь ПВО отработала над Днепровским районом достаточно эффективно.

"Наши защитники уничтожили 10 "шахедов" в Днепровском районе", - отметил Лысак.

Как рассказали военные, всего в ночь на 13 февраля захватчики атаковали территорию Украины 23 дронами "Shahed", запустив их из районов Приморско-Ахтарск (Россия) и мыс Чауда (оккупированный Крым). ПВО сбила 16 из 23 вражеских дронов.

"В результате боевой работы уничтожены 16 ударных БПЛА противника в пределах Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей", - рассказали в Воздушных силах ВСУ.