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Президент Румынии созвал Совет нацбезопасности. Будут обсуждать агрессии РФ против Украины

Вторник 13 февраля 2024 13:35
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Президент Румынии созвал Совет нацбезопасности. Будут обсуждать агрессии РФ против Украины Фото: президент Румынии Клаус Йоханнис (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Румынии Клаус Йоханнис созвал заседание Высшего совета национальной обороны страны. На нем, среди прочего, обсудят агрессию России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу администрации президента Румынии.

Заседание Совета нацбезопасности Румынии состоится в среду, 21 февраля.

В повестку дня заседания Совета включен вопрос развития ситуации с безопасностью в Черноморском регионе в контексте агрессии России против Украины и последствия для Румынии.

Помимо этого, участники заседания обсудят прогресс в области оборонного планирования, в частности, реализация программ вооружения и усилия по повышению уровня укомплектованности и удержания персонала.

Также будут обсуждаться другие актуальные вопросы в области национальной безопасности.

Разминирование Черного моря

Ранее глава Минобороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что соглашение страны с Румынией и Турцией о создании противоминной группы в Черном море скоро будет подписано. После этого миссия начнется.

Уже 11 января министр обороны Турции Ясар Гюлер, его румынский коллега Ангел Тилвар и замминистра обороны Болгарии Атанас Запрянов подписали в Стамбуле меморандум о взаимопонимании, чтобы сформировать трехстороннюю инициативу по обезвреживанию взрывчатых веществ.

Помимо этого начальник обороны Болгарии адмирал Эмиль Эфтимов заявлял, что Болгария, Румыния и Турция начнут разминирование Черного моря в апреле-мае этого года.

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