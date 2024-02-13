Президент Румынии созвал Совет нацбезопасности. Будут обсуждать агрессии РФ против Украины
Президент Румынии Клаус Йоханнис созвал заседание Высшего совета национальной обороны страны. На нем, среди прочего, обсудят агрессию России против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу администрации президента Румынии.
Заседание Совета нацбезопасности Румынии состоится в среду, 21 февраля.
В повестку дня заседания Совета включен вопрос развития ситуации с безопасностью в Черноморском регионе в контексте агрессии России против Украины и последствия для Румынии.
Помимо этого, участники заседания обсудят прогресс в области оборонного планирования, в частности, реализация программ вооружения и усилия по повышению уровня укомплектованности и удержания персонала.
Также будут обсуждаться другие актуальные вопросы в области национальной безопасности.
Разминирование Черного моря
Ранее глава Минобороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что соглашение страны с Румынией и Турцией о создании противоминной группы в Черном море скоро будет подписано. После этого миссия начнется.
Уже 11 января министр обороны Турции Ясар Гюлер, его румынский коллега Ангел Тилвар и замминистра обороны Болгарии Атанас Запрянов подписали в Стамбуле меморандум о взаимопонимании, чтобы сформировать трехстороннюю инициативу по обезвреживанию взрывчатых веществ.
Помимо этого начальник обороны Болгарии адмирал Эмиль Эфтимов заявлял, что Болгария, Румыния и Турция начнут разминирование Черного моря в апреле-мае этого года.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.