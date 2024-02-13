Постановление есть. ГБР арестует имущество Софии Морозюк

У Государственного бюро расследований есть все соответствующие решения для ареста имущества Софии Морозюк, бывшей невесты сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советницы по коммуникациям ДБР Татьяны Сапьян в эфире телемарафона.

По ее словам, у ДБР есть постановление на арест имущества экс-невесты Романа Гринкевича - художницы Софии Морозюк.

"Следствие имеет все необходимые решения по аресту имущества семьи львовского бизнесмена, то есть мы с вами говорим о жене, муже, сыне, теще и также девушке художнице, с которой был обручен сын", - сказала Сапьян.

Также под арест попали земельные участки в разных регионах Украины, авто премиумкласса и квартиры семьи Гринкевичей. В то же время, еще есть решения на арест двух квартир в Киеве и одной в Харькове, а также земельного участка, которые находятся в собственности Софии Морозюк.

"Хочу акцентировать, что в подавляющем большинстве это имущество было приобретено именно в условиях войны", - добавила Сапьян.

Что известно о деле Гринкевича

В конце декабря прошлого года Государственное бюро расследований (ДБР) задержало одного из крупнейших поставщиков Минобороны, который хотел дать взятку. Речь шла о львовском бизнесмене Игоре Гринкевиче.

В частности, он обвиняется в том, что предлагал 500 тысяч долларов одному из руководителей Главного следственного управления ГБР, чтобы вернуть имущество.

ДБР возбудило несколько уголовных производств по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ. Компании бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку Минобороны одежды на 1,5 млрд гривен.

Также правоохранители проверяют причастность бывших должностных лиц МОУ к сделкам, связанным с компаниями Игоря Гринкевича.

Ранее сообщалось, что 17 января Гринкевичу, его сыну Роману и еще трем руководителям подконтрольных компаний, объявили подозрения. Трем фигурантам дела избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выйти под залог.

Детальнее о деле и семье Гринкевичей - читайте в материале РБК-Украина.

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