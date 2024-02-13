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Оккупанты закупают Starlink в арабских странах. ГУР узнало стоимость (перехват)

Украина, Вторник 13 февраля 2024 09:37
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Оккупанты закупают Starlink в арабских странах. ГУР узнало стоимость (перехват) Фото: оккупанты закупают Starlink в арабских странах (starlink com)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты закупают Starlink в арабских странах. А стоимость одного терминала составляет 200 тысяч рублей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

"Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует: государство-агрессор россия закупает средства связи, в том числе и терминалы спутникового интернета Starlink, для использования в войне в арабских странах", - говорится в сообщении.

Как отметили в разведке, в свежем радиоперехвате российские оккупанты обсуждают соответствующие возможности приобретения терминала спутниковой связи Starlink.

По словам одного из захватчиков, "арабы привозят все: провода, вайфай, роутер…", а стоимость закупки устройства Starlink составляет 200 тысяч рублей (около 60 тысяч гривен или 2 тысячи долларов, - ред.).

Появление Starlink у оккупантов РФ на фронте

О том, что Россия использует на фронте в Украине спутниковые устройства Starlink компании SpaceX первоначально стало известно из СМИ. Позже в ГУР подтвердили этот факт, опубликовав перехват разговора оккупантов, в котором подтверждается использование Starlink.

Днем ранее владелец компании SpaceX Илон Маск заявил, что устройства России не продавались.

"В ряде ложных новостей утверждается, что SpaceX продает России терминалы Starlink. Это категорическая неправда. Насколько нам известно, Starlink не продавались прямо или косвенно России", - заявил Маск.

На данный момент ВСУ работают над нейтрализацией угрозы со стороны Starlink на фронте.

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