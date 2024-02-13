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НБУ повысил официальный курс доллара до максимума за месяц

Украина, Вторник 13 февраля 2024 15:46
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НБУ повысил официальный курс доллара до максимума за месяц Фото: курс доллара вырос на 23 копейки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара до максимума за последний месяц. Доллар дорожает после стабильности на прошлой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 14 февраля 2024 года установлен на таком уровне: 38,1264 гривен за 1 доллар (+0,2313 грн).

Это максимальное значение с 11 января (38,1923 грн).

НБУ повысил официальный курс доллара до максимума за месяц

bank.gov.ua

Курс евро составит 41,1212 гривен за 1 евро (+0,3120 грн).

НБУ повысил официальный курс доллара до максимума за месяц

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 24 копейки до 38,14-38,16 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

НБУ повысил официальный курс доллара до максимума за месяц

udinform.com

На наличном рынке курс вырос на 20 копеек до 38,30 грн/доллар.

Ситуация на рынке

Напомним, курс доллара резко вырос в конце прошлого года, а в начале января 2024 года обновил исторический максимум 38,22 грн/доллар.

Однако после 10 января ситуация на рынке изменилась и курс упал до уровня 35,50 грн/доллар.

На прошлой неделе курс доллара колебался в узком диапазоне 38,50-38,65 грн/доллар. Национальный банк Украины сократил продажу долларов из резервов в связи с уменьшением дефицита валюты до 200,4 млн долларов. Это минимальный объем с начала апреля прошлого года.

Однако с понедельника курс пошел вверх. На межбанковском рынке курс вырос примерно на 50 копеек, на наличном рынке - на 35 копеек. Наличный курс с осени прошлого года зависит в основном от курса на межбанке.

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