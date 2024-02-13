НБУ повысил официальный курс доллара до максимума за месяц
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара до максимума за последний месяц. Доллар дорожает после стабильности на прошлой неделе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 14 февраля 2024 года установлен на таком уровне: 38,1264 гривен за 1 доллар (+0,2313 грн).
Это максимальное значение с 11 января (38,1923 грн).
bank.gov.ua
Курс евро составит 41,1212 гривен за 1 евро (+0,3120 грн).
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На межбанке сегодня курс вырос на 24 копейки до 38,14-38,16 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com
На наличном рынке курс вырос на 20 копеек до 38,30 грн/доллар.
Ситуация на рынке
Напомним, курс доллара резко вырос в конце прошлого года, а в начале января 2024 года обновил исторический максимум 38,22 грн/доллар.
Однако после 10 января ситуация на рынке изменилась и курс упал до уровня 35,50 грн/доллар.
На прошлой неделе курс доллара колебался в узком диапазоне 38,50-38,65 грн/доллар. Национальный банк Украины сократил продажу долларов из резервов в связи с уменьшением дефицита валюты до 200,4 млн долларов. Это минимальный объем с начала апреля прошлого года.
Однако с понедельника курс пошел вверх. На межбанковском рынке курс вырос примерно на 50 копеек, на наличном рынке - на 35 копеек. Наличный курс с осени прошлого года зависит в основном от курса на межбанке.