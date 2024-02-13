Россия может выдержать три года, доставая со складов старые танки, - исследование

Россия потеряла более 3000 танков во время вторжения в Украину, что эквивалентно всему ее довоенному действующему арсеналу. Но она имеет на складах бронетехнику более низкого качества, которого хватит на три года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад Международного института стратегических исследований (Лондон).

"Однако Москва смогла обменять качество на количество, доставая со складов тысячи старых танков со скоростью, которая иногда могла достигать 90 танков в месяц", - говорится в докладе "Военный баланс".

Имеющиеся в России запасы означают, что Москва "потенциально может выдержать еще около трех лет тяжелых потерь и пополнять танки из запасов, даже если они будут соответствовать более низким техническим стандартам, независимо от ее способности производить новое оборудование", говорится в отчете.

Украина также понесла тяжелые потери с момента начала вторжения в феврале 2022 года, но пополнения вооруженных сил Запада позволили ей поддерживать запасы, одновременно повышая качество, говорится в отчете института.

Оценки потерь российской армии

Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что с начала вторжения в Украину две трети довоенных танковых запасов России были уничтожены.

По данным британской разведки, сухопутные войска России с начала войны и до 25 января 2024 года потеряли в Украине около 2600 основных боевых танков и 4900 других боевых бронированных машин. в 2023 году Россия потеряла примерно на 40% меньше техники, чем в 2022 году.

Руководитель "Ростеха" Сергей Чемезов в конце декабря заявил, что корпорация резко увеличила производство танков, бронетехники, а также снарядов для армии.

Производство танков за два года выросло в семь раз, сообщил Чемезов президенту Владимиру Путину. Производство бронетехники выросло более чем в пять раз, а производство боеприпасов, от стрелкового оружия до артиллерийских снарядов, выросло в 50 раз, сказал Чемезов, не назвав цифр.