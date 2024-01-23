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Орбан пригласил премьера Швеции для переговоров о вступлении в НАТО

Будапешт, Вторник 23 января 2024 11:46
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Орбан пригласил премьера Швеции для переговоров о вступлении в НАТО Фото: Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригласил премьер-министра Швеции посетить его страну и провести переговоры о вступлении в альянс НАТО. Заявку Стокгольма до сих пор не ратифицировали Будапешт и Анкара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Орбана в Twitter (X).

"Сегодня я отправил письмо-приглашение премьер-министру Ульфу Кристерссону посетить Венгрию для переговоров о вступлении Швеции в НАТО", - написал он.

Проблемная страна

Вступление Швеции в НАТО ожидается уже около полутора лет. Ранее Стокгольм планировал вступить в Альянс вместе с Финляндией. Обе страны пересмотрели политику внеблоковости после полномасштабного вторжения России в Украину. Финляндия вступила в НАТО в июне 2023 года. Заявку Швеции ратифицировали все страны НАТО, кроме Турции и Венгрии.

Несмотря на обещание Будапешта, что он не будет последним, кто ратифицирует заявку Швеции, это кажется неизбежным, поскольку Турция приближается к одобрению.

Ранее премьер-министр Виктор Орбан заявил, что одобрение Венгрией путем ратификации парламентом является простой формальностью, поскольку вопрос уже обсуждался и решался в комитетах.

В последнее время голосование в парламенте несколько раз переносилось. Венгерские политики требуют объяснений по поводу критики демократического развития страны, аналогичной обеспокоенности, выраженной многими другими европейскими политиками.

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Венгрия Швеция НАТО
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