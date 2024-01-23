Курс доллара в Украине продолжает падать: стоит ли сейчас покупать валюту

Курс доллара к гривне снижается во второй половине января и может упасть на межбанке до 37 гривен в случае выделения Украине западной финансовой помощи. Однако на курс могут повлиять и другие факторы.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Антон Куренной, дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка.

"Вряд ли безналичный курс упадет ниже уровня 37,00 грн/доллар", - сказал он.

Как отметил эксперт, одну из главных ролей в прогнозируемости валютного курса играет помощь международных партнеров.

"В случае позывных новостей о финансовой поддержке со стороны стран-членов Европейского Союза и США шанс увидеть курс в 36,50-37,00 грн/доллар растет", - считает Куренной.

По его словам, препятствием для снижения курса доллара могут стать такие факторы, как усиление импорта, изменение регулятором стратегии гибкого курса, если НБУ будет считать, что уровень 37,00 грн/доллар достаточен для укрепления национальной валюты. Влияние также может оказать закупка аграриями перед сезоном нефти, химии и т.д.

Факторы, влияющие на курс

Куренной подчеркнул, что сейчас мы наблюдаем довольно спокойный рынок и укрепление национальной валюты.

Он сообщил, что на валютные курсы и колебания оказывают влияние несколько факторов. В первую очередь сезонность, ведь в январе активность бизнеса снижается и оживляется в феврале.

"Во-вторых, блокировка границ фермерами соседних стран. Считаю, что после разблокирования польских пунктов пропуска увеличится нагрузка на валюту и произойдет прирост импорта в стране. Вероятно, это за собой потянет курс доллара", - считает банкир.

Третьим фактором является дефицит наличной гривны, ведь ее по максимуму израсходовали в конце года, опасаясь встретить январь с более высоким курсом доллара. Четвертый фактор - это продолжение ведения Национальным банком стратегии управляемой гибкости курса и "возможности колебаний, которые мы сейчас и видим", добавил эксперт.

Курс доллара в январе

Напомним, в конце декабря - начале января курс доллара вырос на межбанке до 38,30 гривен, на наличном рынке - до 39,50 из-за значительных бюджетных расходов и негативных новостей о финансовой помощи.

После 10 января курс начал снижаться и сейчас составляет 37,40 на межбанке и 38,30 грн/доллар на наличном рынке. Причиной стало снижение дефицита валюты - НБУ за последнюю неделю сократил продажу до 530 млн долларов.

Курс на наличном рынке почти полностью зависит от безналичного рынка, поскольку у банков есть возможность покупать доллары у НБУ и продавать их с небольшой комиссией населению.