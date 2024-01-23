ЕС готовит эмбарго на российский алюминий в 13-м пакете санкций, - Politico

Российская алюминиевая продукция входит в число товаров, в отношении которых может быть введено эмбарго в рамках 13-го пакета санкций ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

По словам одного дипломата, говорившего на условиях анонимности, страны ЕС скоро начнут обсуждать "дополнительные меры, которые в конечном итоге станут предложением о полном запрете" российского алюминия.

Предыдущие раунды санкций оставили нетронутыми около 85% российского экспорта металла в ЕС, по данным торговой организации European Aluminium, которая представляет производителей ЕС и выступает за усиление ограничений на импорт в отношении российских поставщиков.

Процесс выплавки алюминия требует огромного количества электроэнергии, при этом цены на энергию составляют до 40% производственных затрат. Таким образом, введение санкций в отношении российского алюминия является еще одним способом введения санкций в отношении российской энергетической отрасли.

Страны ЕС надеются согласовать 13-й пакет ко второй годовщине полномасштабного вторжения России в Украину в следующем месяце. "Мы думаем, что было бы хорошей идеей подготовить этот пакет накануне второй годовщины войны", - сказал второй дипломат ЕС.

13-й пакет санкций

Напомним, Европейский Союз начал обсуждение нового пакета санкций, который он намерен утвердить к 24 февраля 2024 года.

Возможные санкции обсуждались 18 января на встрече послов блока, где государства-члены спорили о том, как лучше всего поддержать Киев в долгосрочной перспективе. Но достичь соглашения по 13-му пакету у санкций к следующему месяцу будет непросто, поскольку последний потребовал недель переговоров, отмечает Bloomberg.

В декабре Европейский Союз ввел в действие новый, 12-й пакет санкции против РФ. Как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, в нем блок предложил "мощный набор новых списков и экономических мер, которые еще больше ослабят российскую военную машину".

В санкционный пакет вошли ограничительные меры на импорт или перевозку российских алмазов, был введен импортно-экспортный контроль и ограничения, ограничения цены на нефть, железо и сталь, а также в список включили значительное количество дополнительных физических и юридических лиц.