Белый дом: если Конгресс не примет помощь Украине, могут быть "катастрофические последствия"

Конгресс США должен немедленно принять дальнейшую помощь для Украины, в противном случае могут быть "катастрофические последствия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на координатора Совета национальной безопасности и обороны Белого дома Джона Кирби во время брифинга .

"Президент (Джо Байден - ред.) осознает, что другие страны наблюдают за тем, что мы делаем. Но и наши союзники и партнеры также внимательно наблюдают за тем, как действуем мы, ведь руководство США оказало критическую поддержку Украине", - сказал Кирби.

Он отметил, что США буквально лидировали не только во вкладах, но и координации вкладов других стран, чтобы доставить помощь в Украину.

По словам представителя Белого дома, если Конгресс откажется принимать дальнейшую помощь Украине, тогда "американское лидерство пошатнется". Ведь некоторые страны также пересмотрят свою помощь Украине.

"И это может иметь потенциально катастрофические последствия для Украины", - подчеркнул Кирби.

Финансирование помощи Украине от США

Напомним, за последние несколько месяцев в Палате представителей и Сенате Конгресса США разгорелась "политическая война" между демократами и республиканцами из-за законопроекта о предоставлении финансовой помощи Украине и другим союзникам.

Еще в октябре 2023 года президент США Джо Байден подал в Конгресс законопроект, предусматривающий выделение 106 млрд долларов в помощь Израилю и Украине, а также укрепление оборонно-промышленного комплекса. Из этой суммы на Украину предлагалось выделить 61,3 млрд долларов, а на Израиль - 14,3 млрд долларов.

Однако 6 декабря республиканцы заблокировали начало дебатов по законопроекту в Сенате.

Также сообщалось, что 12 января в Белом доме заявили, что финпомощь Украине приостановлена к одобрению Конгрессом нового пакета финансирования.