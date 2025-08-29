Война РФ против Украины может продолжаться "еще много месяцев", - Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц не исключает, что война России против Украины будет продолжаться еще много месяцев.
Как передает РБК-Украина, заявление Мерца приводит Le Figaro.
По его словам, партнеры Украины готовы продолжать ей помощь в условиях полномасштабной войны.
"Эта война может продолжаться еще много месяцев. Мы должны, в любом случае, к этому подготовиться. Мы готовы", - отметил Мерц.
Канцлер также подчеркнул, что сохранение работы "коалиции решительных" является одним из приоритетов франко-германского союза.
К слову, только вчера, 28 августа, глава немецкого правительства заявил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина не состоится.
Когда может завершиться война
Напомним, в прогнозы американских чиновников по завершению войны России против Украины в большинстве случаев более позитивные, чем европейских.
В частности, вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что война может завершиться в течение 3-6 месяцев.
В свою очередь спецпредставитель президента США Стив Уиткофф рассказал, что в Вашингтоне надеются урегулировать три конфликта до конца года. В частности, речь о войне России против Украины.
В то же время министр иностранных дел Италии Антонио Таяни скептически оценил возможность завершения войны до конца 2025-го.