Война РФ против Украины может продолжаться "еще много месяцев", - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц не исключает, что война России против Украины будет продолжаться еще много месяцев.

По его словам, партнеры Украины готовы продолжать ей помощь в условиях полномасштабной войны.

"Эта война может продолжаться еще много месяцев. Мы должны, в любом случае, к этому подготовиться. Мы готовы", - отметил Мерц.

Канцлер также подчеркнул, что сохранение работы "коалиции решительных" является одним из приоритетов франко-германского союза.

К слову, только вчера, 28 августа, глава немецкого правительства заявил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина не состоится.