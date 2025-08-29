ua en ru
Война РФ против Украины может продолжаться "еще много месяцев", - Мерц

Пятница 29 августа 2025 18:39
Война РФ против Украины может продолжаться "еще много месяцев", - Мерц Фото: Фридрих Мерц, канцлер Германии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Канцлер Германии Фридрих Мерц не исключает, что война России против Украины будет продолжаться еще много месяцев.

Как передает РБК-Украина, заявление Мерца приводит Le Figaro.

По его словам, партнеры Украины готовы продолжать ей помощь в условиях полномасштабной войны.

"Эта война может продолжаться еще много месяцев. Мы должны, в любом случае, к этому подготовиться. Мы готовы", - отметил Мерц.

Канцлер также подчеркнул, что сохранение работы "коалиции решительных" является одним из приоритетов франко-германского союза.

К слову, только вчера, 28 августа, глава немецкого правительства заявил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина не состоится.

Когда может завершиться война

Напомним, в прогнозы американских чиновников по завершению войны России против Украины в большинстве случаев более позитивные, чем европейских.

В частности, вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что война может завершиться в течение 3-6 месяцев.

В свою очередь спецпредставитель президента США Стив Уиткофф рассказал, что в Вашингтоне надеются урегулировать три конфликта до конца года. В частности, речь о войне России против Украины.

В то же время министр иностранных дел Италии Антонио Таяни скептически оценил возможность завершения войны до конца 2025-го.

