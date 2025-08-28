Глава МИД Италии сделал неутешительный прогноз по завершению войны в Украине

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни считает, что война России против Украины вряд ли завершится до конца этого года.

Как передает РБК-Украина, заявление Таяни приводит Corriere Della Sera.

Таяни рассказал, что новым послом Италии в России назначили Стефано Бельтраме, который ранее был послом в Вене и в настоящее время является дипломатическим советником министра экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти. Глава МИД также прокомментировал вопрос возможного завершения войны РФ против Украины. "Не хочу быть пессимистом, но трудно ожидать, что в Украине удастся достичь переговорного решения до конца года", - добавил Таяни.