Глава МИД Италии сделал неутешительный прогноз по завершению войны в Украине
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни считает, что война России против Украины вряд ли завершится до конца этого года.
Как передает РБК-Украина, заявление Таяни приводит Corriere Della Sera.
Таяни рассказал, что новым послом Италии в России назначили Стефано Бельтраме, который ранее был послом в Вене и в настоящее время является дипломатическим советником министра экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти.
Глава МИД также прокомментировал вопрос возможного завершения войны РФ против Украины.
"Не хочу быть пессимистом, но трудно ожидать, что в Украине удастся достичь переговорного решения до конца года", - добавил Таяни.
Прогнозы по завершению войны
Напомним, ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил надежду, что войну России против Украины удастся завершить за три-шесть месяцев.
При этом спецпредставитель президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф заявлял, что его страна хотела бы урегулировать войну России против Украины до конца года.
Стоит заметить, что Россия для заморозки войны требует полного вывода украинских защитников из Донецкой и Луганской областей.
Президент Украины Владимир Зеленский уже несколько раз подчеркивал, что Украина не будет идти на подобные уступки агрессору.