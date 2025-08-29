ua en ru
Війна РФ проти України може тривати "ще багато місяців", - Мерц

П'ятниця 29 серпня 2025 18:39
Війна РФ проти України може тривати "ще багато місяців", - Мерц Фото: Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не виключає, що війна Росії проти України триватиме ще багато місяців.

Як передає РБК-Україна, заяву Мерца наводить Le Figaro.

За його словами, партнери України готові продовжувати їй допомогу в умовах повномасштабної війни.

"Ця війна може тривати ще багато місяців. Ми повинні, у будь-якому разі, до цього підготуватися. Ми готові", - зазначив Мерц.

Канцлер також наголосив, що збереження роботи "коаліції рішучих" є одним із пріоритетів франко-німецького союзу.

До слова, тільки вчора, 28 серпня, глава німецького уряду заявив, що зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна не відбудеться.

Коли може завершитися війна

Нагадаємо, прогнози американських чиновників щодо завершення війни Росії проти України здебільшого більш позитивні, ніж європейських.

Зокрема, віце-президент США Джей Ді Венс вважає, що війна може завершитися протягом 3-6 місяців.

Зі свого боку спецпредставник президента США Стів Віткофф розповів, що у Вашингтоні сподіваються врегулювати три конфлікти до кінця року. Зокрема, йдеться про війну Росії проти України.

Водночас міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні скептично оцінив можливість завершення війни до кінця 2025-го.

