Війна РФ проти України може тривати "ще багато місяців", - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не виключає, що війна Росії проти України триватиме ще багато місяців.

За його словами, партнери України готові продовжувати їй допомогу в умовах повномасштабної війни.

"Ця війна може тривати ще багато місяців. Ми повинні, у будь-якому разі, до цього підготуватися. Ми готові", - зазначив Мерц.

Канцлер також наголосив, що збереження роботи "коаліції рішучих" є одним із пріоритетів франко-німецького союзу.

До слова, тільки вчора, 28 серпня, глава німецького уряду заявив, що зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна не відбудеться.