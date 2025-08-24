Вэнс назвал новые возможные сроки завершения войны в Украине

США надеются, что конфликт в Украине может завершиться в течение трех-шести месяцев благодаря активной дипломатии и международным усилиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью вице-президента США Джей Ди Вэнса для программы Meet the Press на NBC News .

"Это война и мы хотим остановить убийства. Россияне наделали много вещей, которые нам не нравятся, много мирных жителей погибло. Мы осудили это с самого начала", - подчеркнул Вэнс.

Вице-президент США отметил, что, по его мнению, нынешний президент Дональд Трамп сделал больше для давления на россиян, чем его предшественник Джо Байден

"Что меня возмущает? Меня возмущает продолжение войны... Что меня сейчас на самом деле радует? То, что у нас есть президент, который занимается энергичной дипломатией, чтобы попытаться остановить убийства. Это так, как и должно быть", - заверил он.

Он подчеркнул, что американский народ должен гордиться этим.

"И каким бы ни был результат - закончится война через три или шесть месяцев, надеюсь, не позже - нам следует гордиться тем, что у нас есть президент, который пытается остановить убийства", - заверил он.