Уиткофф анонсировал визит в Украину: что известно о сроках

Четверг 22 января 2026 11:30
Фото: Стив Уиткофф (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф рассказал, что собирается приехать в Киев уже в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Новости.LIVE.

На вопрос журналистки издания о возможных сроках визита в Украину он ответил: "Скоро".

Никаких других подробностей относительно цели предстоящей поездки или ее программы он не сообщил.

Напомним, Стив Уиткофф ранее заявлял, что 22 января он должен встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, встреча инициирована именно российской стороной.

Отметим, Уиткофф уже неоднократно посещал Москву и встречался с Путиным. Несмотря на заявления представителей Вашингтона о том, что РФ якобы готова к миру, никаких признаков этого нет.

В среду, 21 января, Путин рассказал подробности предстоящей встречи со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

По словам диктатора, они прилетят в российскую столицу для продолжения диалога по вопросам урегулирования войны России против Украины.

Сегодня секретарь СНБО и глава украинской делегации Рустем Умеров рассказал, что в Давосе отдельно состоялся диалог с американскими партнерами - зятем лидера США Джаредом Кушнером и его спецпредставителем Стивом Уиткоффом.

РБК-Украина ранее писало, что Стив Уиткофф отказался осуждать российские атаки на украинскую инфраструктуру, в результате которого большая часть столицы Киева осталась без воды, отопления и электроэнергии во время сильных морозов.

Он заявил, что Украина и РФ находятся в состоянии войны и "стреляют друг в друга".

