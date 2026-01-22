Уиткофф анонсировал визит в Украину: что известно о сроках
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф рассказал, что собирается приехать в Киев уже в ближайшее время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Новости.LIVE.
На вопрос журналистки издания о возможных сроках визита в Украину он ответил: "Скоро".
Никаких других подробностей относительно цели предстоящей поездки или ее программы он не сообщил.
Напомним, Стив Уиткофф ранее заявлял, что 22 января он должен встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, встреча инициирована именно российской стороной.
Отметим, Уиткофф уже неоднократно посещал Москву и встречался с Путиным. Несмотря на заявления представителей Вашингтона о том, что РФ якобы готова к миру, никаких признаков этого нет.
В среду, 21 января, Путин рассказал подробности предстоящей встречи со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
По словам диктатора, они прилетят в российскую столицу для продолжения диалога по вопросам урегулирования войны России против Украины.
Сегодня секретарь СНБО и глава украинской делегации Рустем Умеров рассказал, что в Давосе отдельно состоялся диалог с американскими партнерами - зятем лидера США Джаредом Кушнером и его спецпредставителем Стивом Уиткоффом.
РБК-Украина ранее писало, что Стив Уиткофф отказался осуждать российские атаки на украинскую инфраструктуру, в результате которого большая часть столицы Киева осталась без воды, отопления и электроэнергии во время сильных морозов.
Он заявил, что Украина и РФ находятся в состоянии войны и "стреляют друг в друга".