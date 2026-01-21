Путин раскрыл планы на встречу с Уиткоффом и Кушнером в Москве

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что завтра, 22 января, встретится в Москве со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Как передает РБК-Украина, заявление диктатора приводит пресс-служба Кремля.
Путин рассказал о визите Уиткоффа и Кушнера в Москву во время совещания с постоянными членами Совета безопасности.
По словам диктатора, они прилетят в российскую столицу для продолжения диалога по вопросам урегулирования войны России против Украины.
Также Путин добавил, что хочет обсудить с представителями администрации президента США Дональда Трампа возможность использовать замороженные в Америке активы РФ для взноса в Совет мира в размере 1 млрд долларов. По словам диктатора остальную часть активов он якобы может направить на восстановления территорий, которые пострадали в результате войны РФ против Украины.
Стоит заметить, что всего США заморозили российские активы на 5 млрд долларов. Основная часть активов РФ заморожена в европейских странах. Речь об около 210-230 млрд евро.
Напомним, ранее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф уже заявлял, что 22 января он должен встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.
По словам Уиткоффа, встречу инициировала именно российская сторона.
Стоит заметить, что спецпредставитель президента США Уиткофф уже неоднократно посещал Москву и встречался с Путиным. Несмотря на заявления представителей Вашингтона о том, что РФ якобы готова к миру, никаких признаков этого нет.
Примечательно, что, по данным Axios, завтра, 22 января, на полях Всемирного экономического форума в Давосе должна состояться встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.
Также встречу с Зеленским анонсировал и сам американский лидер во время своего сегодняшнего выступления на форуме.
К слову, недавно Трамп заявлял о том, что якобы Зеленский, а не Путин тормозит мирное соглашение.