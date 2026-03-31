ua en ru
Вт, 31 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Война с Ираном "влетит в копеечку" арабским странам: в ООН оценили возможные убытки

22:42 31.03.2026 Вт
3 мин
Худший сценарий предусматривает экономический спад, которого не видели с начала 1990-х годов
aimg Мария Науменко
Фото: иранский военный катер (Getty Images)

Война США и Израиля против Ирана может стоить арабским странам от 120 до 194 млрд долларов ВВП. Такую оценку в новом исследовании привела Программа развития ООН, предупредив о потере миллионов рабочих мест и новой волне бедности в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также: Высадка уже близко? Десантники США массово прибывают на Ближний Восток, - Reuters

В отчете говорится о том, что конфликт, который длится с 28 февраля, может иметь серьезные экономические и социальные последствия для арабских государств даже в случае относительно быстрого завершения боевых действий.

Авторы исследования отмечают, что кратковременная эскалация на Ближнем Востоке способна "вызвать глубокие и широкомасштабные социально-экономические последствия во всем регионе арабских государств".

По оценкам ООН, совокупные потери могут подтолкнуть региональную безработицу вверх на 4 процентных пункта. Это означает потерю около 3,6 миллиона рабочих мест и риск бедности для еще 4 млн человек.

"Этот кризис бьет тревогу для стран региона", - заявил заместитель генерального секретаря ООН и руководитель регионального бюро ПРООН в арабских государствах Абдалла Аль-Дардари.

Самые уязвимые регионы

Сильнее всего, по прогнозу, пострадают страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и Левант. В каждом из этих регионов потери могут превысить 5,2% ВВП.

"Этот кризис бьет тревогу для стран региона", - заявил заместитель генерального секретаря ООН и руководитель регионального бюро ПРООН в арабских государствах Абдалла Аль-Дардари.

Одной из главных причин называют фактическое закрытие Ормузского пролива, которое уже ограничивает экспорт нефти и газа из Катара, Кувейта, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

По оценке Goldman Sachs, если боевые действия продлятся до конца апреля, ВВП Катара и Кувейта может сократиться на 14% уже в этом году. Для этих стран это станет худшим экономическим спадом с начала 1990-х годов, когда вторжение Ирака в Кувейт вызвало войну в Персидском заливе.

Последствия для Саудовской Аравии и ОАЭ

Саудовская Аравия и ОАЭ, как считают аналитики, пройдут этот кризис немного легче благодаря возможности частично перенаправить нефтяные потоки в обход Ормузского пролива. Впрочем и для них последствия будут серьезными: экономика Саудовской Аравии, вероятно, потеряет около 3%, а ОАЭ - примерно 5%. Это станет самым большим ударом по их росту со времен пандемии Covid-19.

Отдельно в ООН оценили последствия войны для самого Ирана. По прогнозу ПРООН, иранский ВВП может сократиться на 10,4%, а в бедность рискуют попасть более 3,5 млн человек.

Кто будет платить за войну с Ираном

Напомним, на фоне войны с Ираном в США уже заговорили о резком увеличении оборонных расходов. Ранее The Washington Post писало, что Пентагон обратился к Белому дому с просьбой согласовать запрос в Конгресс на более 200 млрд долларов для финансирования кампании против Ирана.

Кроме того, Пентагон намерен перераспределить около 1,5 млрд долларов ранее утвержденного финансирования на закупку критически важных ракет-перехватчиков для систем Patriot, THAAD и Standard Missile.

На этом фоне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп также заинтересован в том, чтобы предложить арабским странам взять на себя часть расходов, связанных с войной против Ирана.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Ближний восток Иран Саудовская Аравия Объединенные Арабские Эмираты Катар Кувейт
Новости
Дают два месяца. Россия выдвинула новый ультиматум по Донбассу, - Зеленский
Дают два месяца. Россия выдвинула новый ультиматум по Донбассу, - Зеленский
Аналитика
Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны