Война с Ираном бьет по запасам: США срочно ищут деньги на перехватчики

Пентагон намерен перераспределить около 1,5 млрд долларов ранее утвержденного финансирования на закупку критически важных ракет-перехватчиков для систем Patriot, THAAD и Standard Missile.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По данным издания, речь идет о вооружении, запасы которого вызывают все большее беспокойство на фоне значительных расходов боеприпасов во время войны с Ираном.

В записке о "перепрограммировании" средств, которую исполняющий обязанности контролера Пентагона Джулс Херст направил в Конгресс 13 марта, прямо не сказано, что запрос связан именно с нынешним конфликтом на Ближнем Востоке. В то же время он появился после того, как США, Израиль и монархии Персидского залива потратили большие объемы перехватчиков для отражения иранских дронов и ракет.

В Пентагоне утверждают, что речь идет не только о пополнении запасов, но и о долгосрочном подходе к закупкам, который должен позволить оборонным подрядчикам наращивать производство. Прежде всего это касается перехватчиков для систем Patriot и THAAD.

По информации Bloomberg, Пентагон просит разрешить перенаправить 352 млн долларов из менее приоритетных программ на контракт для 85 дополнительных ракет Patriot-3 Missile Segment Enhancement производства Lockheed Martin.

Еще 771 млн долларов предлагают направить на закупку 65 дополнительных перехватчиков THAAD уже в этом году.

Также оборонное ведомство хочет перебросить 373 млн долларов на приобретение 23 дополнительных перехватчиков Standard Missile-3 IB производства RTX, чтобы увеличить запасы этого критически важного боеприпаса.