Пентагон запросил более 200 млрд долларов на войну с Ираном, - WP

02:30 19.03.2026 Чт
Зачем Пентагону столько денег?
aimg Эдуард Ткач
Пентагон запросил более 200 млрд долларов на войну с Ираном, - WP Фото: глава Пентагона Пит Хегсет (Getty Images)

Пентагон обратился к Белому дому с просьбой одобрить запрос в Конгресс США на выделение более 200 млрд долларов на финансирование войны против Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Как пишет издание сославшись на чиновника США, речь идет о масштабном новом запросе, который почти наверняка столкнется с сопротивлением со стороны законодателей, которые выступают против конфликта на Ближнем Востоке.

Три других источника подтвердили, что Пентагон запрашивает такой пакет финансирования. Причем данная сумма значительно превысит расходы на масштабную кампанию авиаударов, проводимых США на сегодняшний день.

Но главная цель пакета состоит в том, чтобы направить деньги на срочное увеличение производства критически важного вооружения, которое было израсходовано по мере того, как США и Израиль наносили удары по тысячам целей за последние три недели.

Неясным остается момент, какую сумму Белый дом в итоге запросит у Конгресса. По словам высокопоставленного представителя администрации Трампа, некоторые чиновники Белого дома считают, что запрос Пентагона не имеет реальных шансов на одобрение в Конгрессе.

Также источники рассказали, что за последние две недели Пентагон выдвинул несколько различных вариантов запроса на финансирование.

Кто готовил запросы

По данным ряда официальных лиц, стоимость война в Иране быстро рослая превысив 11 млрд долларов только за первую неделю.

Вскоре после начала операции в конце февраля, администрация Трампа начала подготовку дополнительного запроса на финансирования для покрытия расходов - процесса, который часто необходим для обеспечения боеготовности вооруженных сил к защите от угроз по всему миру.

Внутри Пентагона эту работу возглавлял заместитель министра войны Стивен Файнберг, который в течение последнего года сосредоточился на американской оборонной промышленности и наращивании производства высокоточных боеприпасов, запасы которых быстро истощились в результате войны.

По словам одного из источников, офис Файнберга подготовил ряд пакетов мер, чтобы быстро решить проблему нехватки боеприпасов и "встряхнуть временами вялую оборонную промышленность страны".

Завершение войны против Ирана

Отметим, что несмотря на вышеописанный запрос, публичные заявления президента США Дональда Трампа намекают все же на приближение мира.

На днях он сказал, что пока не готов заключать сделку о прекращении войны, так как условия недостаточно хороши. Буквально через сутки Трамп вновь заявил, что США еще не готовы завершить операцию, но при этом добавил, что Вашингтон сделает это в ближайшем будущем.

Также он говорил недавно, что не готов объявить победу в войне против Ирана, но убежден, что Тегеран уже потерпел "сокрушительное поражение".

