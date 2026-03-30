ua en ru
Пн, 30 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Кто будет платить за войну с Ираном? Трамп хочет обратиться к арабским странам

21:28 30.03.2026 Пн
2 мин
Эта идея возникла на фоне споров в Вашингтоне относительно цены операции на Ближнем Востоке
aimg Мария Науменко
Фото: пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт (Getty Images)

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп заинтересован в том, чтобы предложить арабским странам взять на себя расходы, связанные с войной против Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: Республиканцы хотят сэкономить на медицине, чтобы оплатить войну с Ираном - Axios

Во время брифинга Левитт спросили, готовы ли арабские страны помочь Соединенным Штатам оплатить расходы на войну. В ответ она отметила, что не хочет забегать вперед и комментировать вместо президента, однако подтвердила, что такая идея у Трампа есть.

"Я думаю, что это то, что президент с большим интересом предложит им сделать", - подчеркнула она.

Пресс-секретарь Белого дома также добавила, что Трамп, вероятно, в ближайшее время сам публично расскажет больше об этой инициативе.

"Я знаю, что у него есть такая идея, и, по моему мнению, вы услышите от него больше по этому поводу", - подытожила Левитт.

Напомним, на фоне войны с Ираном в США уже обсуждают резкое увеличение оборонных расходов. Ранее The Washington Post писало, что Пентагон обратился к Белому дому с просьбой согласовать запрос в Конгресс на более 200 млрд долларов для финансирования войны против Ирана.

В то же время внутри администрации Дональда Трампа нет единства относительно дальнейших действий. По данным The Wall Street Journal, часть его советников выступает за скорейшее завершение конфликта из-за роста цен на нефть и рисков затягивания войны.

Кроме того, Пентагон намерен перераспределить около 1,5 млрд долларов ранее утвержденного финансирования на закупку критически важных ракет-перехватчиков для систем Patriot, THAAD и Standard Missile.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Иран Ближний восток Белый дом
Новости
Задержки с кредитом от ЕС ставят подготовку Украины к зиме под угрозу, - Зеленский
Аналитика
Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны
Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны