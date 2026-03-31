Війна з Іраном "влетить в копієчку" арабським країнам: в ООН оцінили можливі збитки

Війна США та Ізраїлю проти Ірану може коштувати арабським країнам від 120 до 194 млрд доларів ВВП. Таку оцінку у новому дослідженні навела Програма розвитку ООН, попередивши про втрату мільйонів робочих місць і нову хвилю бідності в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

У звіті йдеться про те, що конфлікт, який триває з 28 лютого, може мати серйозні економічні та соціальні наслідки для арабських держав навіть у разі відносно швидкого завершення бойових дій.

Автори дослідження зазначають, що короткочасна ескалація на Близькому Сході здатна "спричинити глибокі та широкомасштабні соціально-економічні наслідки в усьому регіоні арабських держав".

За оцінками ООН, сукупні втрати можуть підштовхнути регіональне безробіття вгору на 4 відсоткові пункти. Це означає втрату близько 3,6 мільйона робочих місць і ризик бідності для ще 4 млн людей.

"Ця криза б’є на сполох для країн регіону", - заявив заступник генерального секретаря ООН і керівник регіонального бюро ПРООН в арабських державах Абдалла Аль-Дардарі.

Найвразливіші регіони

Найсильніше, за прогнозом, постраждають країни Ради співробітництва арабських держав Перської затоки та Левант. У кожному з цих регіонів втрати можуть перевищити 5,2% ВВП.

Однією з головних причин називають фактичне закриття Ормузької протоки, яке вже обмежує експорт нафти й газу з Катару, Кувейту, Саудівської Аравії та Об’єднаних Арабських Еміратів.

За оцінкою Goldman Sachs, якщо бойові дії триватимуть до кінця квітня, ВВП Катару та Кувейту може скоротитися на 14% уже цього року. Для цих країн це стане найгіршим економічним спадом із початку 1990-х років, коли вторгнення Іраку до Кувейту спричинило війну в Перській затоці.

Наслідки для Саудівської Аравії та ОАЕ

Саудівська Аравія та ОАЕ, як вважають аналітики, пройдуть цю кризу трохи легше завдяки можливості частково перенаправити нафтові потоки в обхід Ормузької протоки. Втім і для них наслідки будуть серйозними: економіка Саудівської Аравії, ймовірно, втратить близько 3%, а ОАЕ - приблизно 5%. Це стане найбільшим ударом по їхньому зростанню з часів пандемії Covid-19.

Окремо в ООН оцінили наслідки війни для самого Ірану. За прогнозом ПРООН, іранський ВВП може скоротитися на 10,4%, а в бідність ризикують потрапити понад 3,5 млн людей.

