Війна з Іраном "влетить в копієчку" арабським країнам: в ООН оцінили можливі збитки
Війна США та Ізраїлю проти Ірану може коштувати арабським країнам від 120 до 194 млрд доларів ВВП. Таку оцінку у новому дослідженні навела Програма розвитку ООН, попередивши про втрату мільйонів робочих місць і нову хвилю бідності в регіоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
У звіті йдеться про те, що конфлікт, який триває з 28 лютого, може мати серйозні економічні та соціальні наслідки для арабських держав навіть у разі відносно швидкого завершення бойових дій.
Автори дослідження зазначають, що короткочасна ескалація на Близькому Сході здатна "спричинити глибокі та широкомасштабні соціально-економічні наслідки в усьому регіоні арабських держав".
За оцінками ООН, сукупні втрати можуть підштовхнути регіональне безробіття вгору на 4 відсоткові пункти. Це означає втрату близько 3,6 мільйона робочих місць і ризик бідності для ще 4 млн людей.
"Ця криза б’є на сполох для країн регіону", - заявив заступник генерального секретаря ООН і керівник регіонального бюро ПРООН в арабських державах Абдалла Аль-Дардарі.
Найвразливіші регіони
Найсильніше, за прогнозом, постраждають країни Ради співробітництва арабських держав Перської затоки та Левант. У кожному з цих регіонів втрати можуть перевищити 5,2% ВВП.
Однією з головних причин називають фактичне закриття Ормузької протоки, яке вже обмежує експорт нафти й газу з Катару, Кувейту, Саудівської Аравії та Об’єднаних Арабських Еміратів.
За оцінкою Goldman Sachs, якщо бойові дії триватимуть до кінця квітня, ВВП Катару та Кувейту може скоротитися на 14% уже цього року. Для цих країн це стане найгіршим економічним спадом із початку 1990-х років, коли вторгнення Іраку до Кувейту спричинило війну в Перській затоці.
Наслідки для Саудівської Аравії та ОАЕ
Саудівська Аравія та ОАЕ, як вважають аналітики, пройдуть цю кризу трохи легше завдяки можливості частково перенаправити нафтові потоки в обхід Ормузької протоки. Втім і для них наслідки будуть серйозними: економіка Саудівської Аравії, ймовірно, втратить близько 3%, а ОАЕ - приблизно 5%. Це стане найбільшим ударом по їхньому зростанню з часів пандемії Covid-19.
Окремо в ООН оцінили наслідки війни для самого Ірану. За прогнозом ПРООН, іранський ВВП може скоротитися на 10,4%, а в бідність ризикують потрапити понад 3,5 млн людей.
Хто платитиме за війну з Іраном
Нагадаємо, на тлі війни з Іраном у США вже заговорили про різке збільшення оборонних витрат. Раніше The Washington Post писало, що Пентагон звернувся до Білого дому з проханням погодити запит до Конгресу на понад 200 млрд доларів для фінансування кампанії проти Ірану.
Крім того, Пентагон має намір перерозподілити близько 1,5 млрд доларів раніше затвердженого фінансування на закупівлю критично важливих ракет-перехоплювачів для систем Patriot, THAAD і Standard Missile.
На цьому тлі прессекретарка Білого дому Каролін Левітт заявила, що президент США Дональд Трамп також зацікавлений у тому, щоб запропонувати арабським країнам взяти на себе частину витрат, пов’язаних із війною проти Ірану.