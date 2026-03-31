ua en ru
Вт, 31 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Высадка уже близко? Десантники США массово прибывают на Ближний Восток, - Reuters

09:54 31.03.2026 Вт
2 мин
Соединенные Штаты продолжают перебрасывать десантные подразделения на Ближний Восток
aimg Константин Широкун
Тысячи военных из элитной 82-й воздушно-десантной дивизии армии США начали передислокацию на Ближний Восток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: Трамп готов закончить войну против Ирана даже без открытия Ормузского пролива, - WSJ

По данным источников издания, среди переброшенных сил - командный штаб дивизии, подразделения обеспечения и бригадная боевая группа. Еще ранее в этот регион уже были направлены тысячи моряков и морских пехотинцев.

Как сообщили источники телеканала Al Jazeera, прибытие десантников продлится в течение недели, и в целом численность контингента составит около 3 тысяч военнослужащих дивизии.

Источники Reuters отмечают, что решение о введении войск на территорию Ирана пока не принято.

Среди возможных сценариев рассматривается установление контроля над островом Харг, через который проходит основная часть иранского нефтяного экспорта, а также обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе.

В то же время, по информации The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп рассматривает возможность завершения операции против Ирана, оставив пролив закрытым для морского движения.

Завершение войны на Ближнем Востоке

Напомним, ранее Трамп заявил, что непрямые переговоры между США и Ираном идут хорошо, добавив, что сделка может быть заключена очень быстро.

Но впоследствии он сообщил, что если Иран не согласится на сделку и немедленно не откроет Ормузский пролив, то США взорвут и полностью уничтожат все электростанции, нефтяные скважины и остров Харг. Причем уже на этот раз он допустил, что соглашения таки не будет.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт также сообщила, что США намерены придерживаться ранее озвученных сроков операции - 4-6 недель, 30 дней из которых уже прошли.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Иран Соединенные Штаты Америки Ближний восток
Новости
Зеленский объяснил ключевой недостаток плана Трампа по завершению войны в Украине
Аналитика
Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны