Война на Ближнем Востоке "подняла" цену на нефть России? Эксперт объяснил, правда ли это

Сообщения о подорожании российской нефти Urals до 70+ долларов за баррель на фоне ближневосточного кризиса всколыхнули медиапространство. Однако реальные цифры на самом деле ниже.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал директор специальных проектов в НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

Главное: Ценовая аномалия : на фоне войны на Ближнем Востоке платформа Trading Economics зафиксировала цену на нефть Urals якобы "выше 70 за баррель" впервые с 2025 года.

: на фоне войны на Ближнем Востоке платформа Trading Economics зафиксировала цену на нефть Urals якобы "выше 70 за баррель" впервые с 2025 года. Экспертный скепсис : Рыночной цены на российскую марку Urals фактически не существует, так как она исключена из мировых торгов.

: Рыночной цены на российскую марку Urals фактически не существует, так как она исключена из мировых торгов. Реальность: В портах РФ (Новороссийск, Приморск) отгрузки или стоят, или идут по ценам значительно ниже 70 долларов из-за огромных скидок.

Нефть РФ "по 70": реальная цена или "мыльный пузырь"

В медиа стремительно распространяются сообщения о том, что цена российской нефти Urals поднялась выше 70 долларов за баррель впервые с 2025 года. СМИ и соцсети ссылаются на данные аналитической платформы Trading Economics.

Мол, повышение цены на российскую нефть происходит на фоне обострения конфликтов на Ближнем Востоке и блокировки Ормузского пролива.

По данным Bloomberg, Индия якобы уже готовится принять 1,4 млн баррелей нефти, которые изменили курс из Восточной Азии.

Однако директор специальных проектов в НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев призывает не спешить с выводами об "обогащении" Кремля.

Эксперт отмечает, что на мировом рынке фактически нет котировки для российской нефти Urals. Она исключена из перечня торговых операций, поэтому говорить о ее точной рыночной цене сложно.

Оценивать стоимость Urals можно лишь по показателям в портах отгрузки, но:

в Новороссийске пока ничего не отгружается, поэтому сформировать цену невозможно.

в Приморске нефть продается по ценам, гораздо меньшим мнимых 70 долларов, с учетом больших скидок.

"Откуда взялась цена в 70 долларов, мне не понятно. Она не может быть такой, учитывая скидки, которые наблюдались в последнее время", - замечает специалист.

Выиграет ли Россия от роста нефтяных цен?

Как известно, в госбюджете страны-агрессора на 2026 год цена заложена в 59 долларов за баррель, но реальность еще хуже.

Ведь из-за низких доходов правительство РФ готовится пересматривать условия компенсаций для добывающих компаний, и эти корректировки будут не в пользу бизнеса, подчеркнул Рябцев.

Несмотря на временные колебания, эксперт считает ошибочным утверждение, что РФ выигрывает от этой ситуации. Он объясняет:

Иран вряд ли сможет долго сохранять влияние на нефтяную ситуацию.

Оценивать доходы страны по одной-двум более дорогим партиям - это непонимание работы рынка.

"Конечно, России может выиграть завтра-послезавтра, когда та или иная партия нефти будет стоить несколько дороже, чем та партия нефти, которая отпускалась 2 или 3 недели назад. Но оценивать нефтегазовые доходы РФ по одной или двум партиям нефти могут только люди, которые не понимают, как работает нефтяной рынок", - подытожил Рябцев.

Таким образом, несмотря на "красивые" цифры на графиках, нефтегазовые доходы агрессора остаются под давлением из-за отсутствия реальных рынков сбыта по высокой цене.

Мировые цены и санкционное давление на РФ

Напомним, в последнее время мировые цены на нефть выросли из-за нового обострения на Ближнем Востоке. Иран пригрозил ударами по судам в Ормузском проливе - одном из ключевых морских маршрутов в мире.

Через этот узкий пролив проходит примерно пятая часть всей нефти, которую транспортируют по морю. Поэтому любая угроза для судоходства сразу влияет на мировые рынки.

Сейчас нефть марки Brent торгуется на уровне около 83 долларов за баррель.

В то же время западные СМИ отмечают, что Россия не смогла в полной мере воспользоваться ростом цен. В частности из-за украинских атак по энергетической инфраструктуре и логистике.

Кроме того, на доходы Москвы продолжают давить санкции. Страны "Группы семи" установили предельную цену на российскую нефть, что ограничивает ее доходы.

Отдельным ударом стало сокращение закупок со стороны Индии. В последние недели индийские нефтеперерабатывающие заводы начали покупать меньше российской нефти, опасаясь осложнить торговые переговоры с США.

Из-за этого России пришлось искать новых покупателей. Часть объемов начали активнее переориентировать на Китай, предлагая большие скидки.