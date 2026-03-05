Индия возобновляет закупку российской нефти из-за войны в Иране, - Bloomberg

Несколько танкеров с российской нефтью, которые сначала направлялись в страны Восточной Азии, изменили маршрут и взяли курс на Индию. Это произошло на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По данным отслеживания судов, по меньшей мере два танкера с российской нефтью, которые изначально указывали пунктом назначения Восточную Азию, изменили курс на Индию.

Как предполагает издание, это может свидетельствовать о том, что Нью-Дели снова готов активнее принимать российскую сырую нефть на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

Ожидается, что на этой неделе в индийских портах разгрузятся два танкера с примерно 1,4 млн баррелей нефти марки Urals, свидетельствуют данные аналитических компаний Kpler и Vortexa.

В частности, танкер класса Suezmax Odune в среду прибыл в порт Парадип на восточном побережье Индии с грузом 730 тысяч баррелей нефти. Другой танкер класса Aframax Matari должен прибыть в порт Вадинар на западе страны.

Кроме того, еще одно судно Indri, которое ранее сигнализировало о курсе на Сингапур, резко изменило маршрут в Аравийском море и взяло курс на Индию.

Отмечается, что все три танкера - Odune, Matari и Indri - в прошлом году попали под санкции Великобритании и Европейского Союза.

Компании-менеджеры судов из Азербайджана и их владельцы из Гонконга пока не комментировали изменение маршрутов.