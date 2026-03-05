ua en ru
Индия возобновляет закупку российской нефти из-за войны в Иране, - Bloomberg

15:00 05.03.2026 Чт
2 мин
Несколько танкеров взяли курс на Индию
aimg Ірина Глухова
Индия возобновляет закупку российской нефти из-за войны в Иране, - Bloomberg Фото: Индия возобновляет закупку российской нефти из-за войны в Иране (Getty Images)

Несколько танкеров с российской нефтью, которые сначала направлялись в страны Восточной Азии, изменили маршрут и взяли курс на Индию. Это произошло на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также: Главный покупатель российской нефти поможет Украине

По данным отслеживания судов, по меньшей мере два танкера с российской нефтью, которые изначально указывали пунктом назначения Восточную Азию, изменили курс на Индию.

Как предполагает издание, это может свидетельствовать о том, что Нью-Дели снова готов активнее принимать российскую сырую нефть на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

Ожидается, что на этой неделе в индийских портах разгрузятся два танкера с примерно 1,4 млн баррелей нефти марки Urals, свидетельствуют данные аналитических компаний Kpler и Vortexa.

В частности, танкер класса Suezmax Odune в среду прибыл в порт Парадип на восточном побережье Индии с грузом 730 тысяч баррелей нефти. Другой танкер класса Aframax Matari должен прибыть в порт Вадинар на западе страны.Индия возобновляет закупку российской нефти из-за войны в Иране, - Bloomberg

Кроме того, еще одно судно Indri, которое ранее сигнализировало о курсе на Сингапур, резко изменило маршрут в Аравийском море и взяло курс на Индию.

Отмечается, что все три танкера - Odune, Matari и Indri - в прошлом году попали под санкции Великобритании и Европейского Союза.

Компании-менеджеры судов из Азербайджана и их владельцы из Гонконга пока не комментировали изменение маршрутов.

Относились Индии и РФ

Напомним, после начала полномасштабной войны РФ против Украины Индия стала ключевым покупателем нефти из России.

А в последние недели индийские нефтеперерабатывающие заводы сокращали закупки российской нефти из-за давления США. Это заставляло Россию активнее искать покупателей в Китае.

Впрочем, война на Ближнем Востоке и фактическое закрытие Ормузского пролива повышают риск дефицита нефти на рынке. На этом фоне индийские переработчики, вероятно, снова начали обращаться к российским поставкам.

