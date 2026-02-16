Индия "прикрутила кран": как РФ пытается спасти нефтяной экспорт

Экспорт нефти России в Китай неуклонно растет и уже в феврале может установить новый исторический рекорд. Причина заключается в скидках на российскую нефть и сокращении закупок со стороны Индии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Согласно предварительным оценкам аналитиков из Vortexa Analytics и Kpler, в текущем месяце Китай импортирует более 2,07-2,08 млн баррелей российской нефти в сутки. Для сравнения, в январе эти показатели составляли около 1,7 млн баррелей.

Сокращение закупок Индией

Поставки растут уже третий месяц подряд на фоне падения спроса со стороны Индии, которая ранее была ключевым покупателем российской нефти.

Западные санкции и переговоры с США заставили Нью-Дели сократить импорт до примерно 1,16 млн баррелей в сутки, что является минимумом за последние два года. Это заставило страну-агрессора спешно переориентироваться на китайский рынок.

Скидки на российскую нефть

Для повышения продаж россияне предлагают нефть марки Urals со скидкой 9-11 долларов за баррель относительно эталонной цены Brent. Такая разница является одной из самых больших за последние годы и сделала российское сырье особенно привлекательным для китайских независимых нефтеперерабатывающих заводов.

К поставкам смеси ESPO добавились и другие российские сорта, в частности "Сокол" и "Варандей", что усилило конкуренцию на рынке Азии, включая поставки из Ирана.

По словам экспертов, Китай фактически стал "главным спасителем нефтяного экспорта" России, позволяя ей компенсировать потери от санкций и получать доходы в условиях глобального давления.