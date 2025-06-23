Где находится Ормузский пролив: карты
Ормузский пролив является узким морским "коридором" между Ираном и Оманом, который соединяет Персидский залив с Аравийским морем. Это один из важнейших стратегических маршрутов в мире, ведь имеет решающее значение для мировых поставок нефти и сжиженного газа.
РБК-Украина в материале ниже рассказывает, где находится Ормузский пролив и чем он важен.
Где находится Ормузский пролив
Ормузский пролив расположен на юго-востоке Ближнего Востока, между Ираном на севере и Оманом и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) на юге. Он соединяет Персидский залив с Оманским заливом, а далее - с Аравийским морем и Индийским океаном.
Ормузский пролив простирается на 195 км в длину, а его ширина в разных местах варьируется в пределах от 55 до 95 км. Он имеет среднюю глубину 27,5 м, наибольшая составляет 229 м.
Среди главных портов, расположенных вблизи пролива, - Бендер-Аббас (Иран) и Эль-Хасаб (Оман).
Пролив разделен на два транспортных канала шириной около 2,5 км каждый, отделенные друг от друга 5-километровой буферной зоной.
В чем его важность
Ормузский пролив играет чрезвычайно важную роль в глобальной энергетике, ведь через него проходит значительная часть поставок нефти и сжиженного газа. Он обеспечивает основной морской путь для экспорта топлива из стран Ближнего Востока.
По оценкам аналитиков, через этот узкий морской коридор транспортируется от 20% до 30% мирового морского объема нефти, а также крупные партии сжиженного природного газа. Такая концентрация грузопотока делает Ормузский пролив стратегически важным для энергетической безопасности в глобальном масштабе.
Любое блокирование или угроза навигации в этом районе может привести к резкому скачку цен на нефть и газ, что, в свою очередь, повлияет на финансовые рынки и экономическую стабильность во всем мире.
Ведь через этот маршрут ежедневно транспортируется около 16,5 млн баррелей нефти из стран региона, в частности Саудовской Аравии, Ирака, Кувейта, Ирана и ОАЭ. Пролив также является критически важным для экспорта сжиженного газа из Катара.
Иран угрожал перекрыть Ормузский пролив
Напомним, что в эти выходные США совершили авиаудары по трем ключевым ядерным объектам Ирана, что вызвало резкое обострение напряжения на Ближнем Востоке.
В ответ Тегеран заявил о готовности прибегнуть к любым действиям для самозащиты. Это вызвало опасения, что Иран в частности может ограничить или заблокировать навигацию в Ормузском проливе.
Как писало Reuters, некоторые отдельные коммерческие суда начали избегать иранских территориальных вод вблизи Ормузского пролива, что свидетельствует о беспокойстве в судоходной сфере, а парламент Ирана, по данным Госдепа США, якобы одобрил закрытие пролива для судоходства.
Между тем Bloomberg отмечает, Тегеран не имеет юридического права перекрывать пролив, возможное силовое вмешательство со стороны иранских ВМС не исключено. В таком случае ответ со стороны 5-го флота США и сил НАТО выглядит почти неизбежным.
Впрочем, по мнению журналистов, без прямой блокировки Иран способен серьезно осложнить судоходство - в частности, с помощью быстрых катеров, беспилотников или ракетных атак с побережья. Все это может сделать маршрут через Ормузский пролив слишком опасным для гражданского флота.
Один из крупнейших инвестиционных банков в мире Goldman Sachs оценил, что в случае блокады Ираном Ормузского пролива, цена на нефть может подняться выше 100 долларов за баррель.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.