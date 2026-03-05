Війна на Близькому Сході "підняла" ціну на нафту Росії? Експерт пояснив, чи це правда

Повідомлення про здорожчання російської нафти Urals до 70+ доларів за барель на тлі близькосхідної кризи сколихнули медіапростір. Однак реальні цифри насправді є нижчими.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів директор спеціальних проектів у НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев.

Головне: Цінова аномалія : на тлі війни на Близькому Сході платформа Trading Economics зафіксувала ціну на нафту Urals нібито "вище 70 за барель" вперше з 2025 року.

: на тлі війни на Близькому Сході платформа Trading Economics зафіксувала ціну на нафту Urals нібито "вище 70 за барель" вперше з 2025 року. Експертний скепсис : Ринкової ціни на російську марку Urals фактично не існує, бо вона виключена зі світових торгів.

: Ринкової ціни на російську марку Urals фактично не існує, бо вона виключена зі світових торгів. Реальність: У портах РФ (Новоросійськ, Приморськ) відвантаження або стоять, або йдуть за цінами, значно нижчими за 70 доларів через величезні знижки.

Нафта РФ "по 70": реальна ціна чи "мильна бульбашка"

В медіа стрімко поширюються повідомлення про те, що ціна російської нафти Urals піднялася вище 70 доларів за барель вперше з 2025 року. ЗМІ та соцмережі посилаються на дані аналітичної платформи Trading Economics.

Мовляв, підвищення ціни на російську нафту відбувається на тлі загострення конфліктів на Близькому Сході та блокування Ормузької протоки.

За даними Bloomberg, Індія нібито вже готується прийняти 1,4 млн барелів нафти, які змінили курс зі Східної Азії.

Однак директор спеціальних проектів у НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев закликає не поспішати з висновками про "збагачення" Кремля.

Експерт зазначає, що на світовому ринку фактично немає котирування для російської нафти Urals. Вона виключена з переліку торговельних операцій, тому говорити про її точну ринкову ціну складно.

Оцінювати вартість Urals можна лише за показниками в портах відвантаження, але:

в Новоросійську наразі нічого не відвантажується, тому сформувати ціну неможливо.

в Приморську нафта продається за цінами, набагато меншими за уявні 70 доларів, з урахуванням великих знижок.

"Звідки взялася ціна у 70 доларів, мені не зрозуміло. Вона не може бути такою з огляду на знижки, які спостерігалися останнім часом", - зауважує фахівець.

Чи виграє Росія від зростання нафтових цін?

Як відомо, у держбюджеті країни-агресорки на 2026 рік ціна закладена у 59 доларів за барель, але реальність є ще гіршою.

Адже через низькі доходи уряд РФ готується переглядати умови компенсацій для видобувних компаній, і ці коригування будуть не на користь бізнесу, підкреслив Рябцев.

Попри тимчасові коливання, експерт вважає помилковим твердження, що РФ виграє від цієї ситуації. Він пояснює:

Іран навряд чи зможе довго зберігати вплив на нафтову ситуацію.

Оцінювати доходи країни за однією-двома дорожчими партіями - це нерозуміння роботи ринку.

"Звісно, Росії може виграти завтра-післязавтра, коли та чи інша партія нафти буде коштувати дещо дорожче, ніж та партія нафти, яка відпускалася 2 чи 3 тижні тому. Але оцінювати нафтогазові доходи РФ за однією чи двома партіями нафти можуть лише люди, які не розуміють, як працює нафтовий ринок", - підсумував Рябцев.

Таким чином, попри "красиві" цифри на графіках, нафтогазові доходи агресора залишаються під тиском через відсутність реальних ринків збуту за високою ціною.

Світові ціни та санкційний тиск на РФ

Нагадаємо, останнім часом світові ціни на нафту зросли через нове загострення на Близькому Сході. Іран пригрозив ударами по суднах в Ормузькій протоці - одному з ключових морських маршрутів у світі.

Через цю вузьку протоку проходить приблизно п’ята частина всієї нафти, яку транспортують морем. Тому будь-яка загроза для судноплавства одразу впливає на світові ринки.

Наразі нафта марки Brent торгується на рівні близько 83 доларів за барель.

Водночас західні ЗМІ зазначають, що Росія не змогла повною мірою скористатися зростанням цін. Зокрема через українські атаки по енергетичній інфраструктурі та логістиці.

Крім того, на доходи Москви продовжують тиснути санкції. Країни "Групи семи" встановили граничну ціну на російську нафту, що обмежує її прибутки.

Окремим ударом стало скорочення закупівель з боку Індії. Упродовж останніх тижнів індійські нафтопереробні заводи почали купувати менше російської нафти, побоюючись ускладнити торговельні переговори зі США.

Через це Росії довелося шукати нових покупців. Частину обсягів почали активніше переорієнтовувати на Китай, пропонуючи більші знижки.