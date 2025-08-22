Выезд мужчин до 22 лет за границу: что говорит премьер

Кабинет министров Украины рассматривает вопрос о разрешении выезда мужчин 18-22 лет за границу. Сейчас советуются с военными.

Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой трансляцию заседания Рады, которую ведет депутат Алексей Гончаренко.

"Это действительно регулируется постановлением Кабинета и не требует изменений в закон. Однако этот документ требует обсуждения. И мы эти широкие дискуссии ведем, вместе с военными, потому что там есть очень много аспектов", - сказала она во время вопросов к правительству. По ее словам, сейчас анализируют количество людей, которые выехали с начала года по сравнению с предыдущими периодами, и ищут "оптимальный путь как реализовать эту инициативу". Новость дополняется...