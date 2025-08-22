ua en ru
Пт, 22 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Выезд мужчин до 22 лет за границу: что говорит премьер

Украина, Пятница 22 августа 2025 11:16
UA EN RU
Выезд мужчин до 22 лет за границу: что говорит премьер Фото: Юлия Свириденко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины рассматривает вопрос о разрешении выезда мужчин 18-22 лет за границу. Сейчас советуются с военными.

Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой трансляцию заседания Рады, которую ведет депутат Алексей Гончаренко.

"Это действительно регулируется постановлением Кабинета и не требует изменений в закон. Однако этот документ требует обсуждения. И мы эти широкие дискуссии ведем, вместе с военными, потому что там есть очень много аспектов", - сказала она во время вопросов к правительству.

По ее словам, сейчас анализируют количество людей, которые выехали с начала года по сравнению с предыдущими периодами, и ищут "оптимальный путь как реализовать эту инициативу".

Новость дополняется...

Инициатива Зеленского

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский предложил упростить пересечение государственной границы для молодых украинцев в возрасте до 22 лет.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко 18 августа сказала, что до конца этой недели Кабинет министров Украины может принять постановление, которое позволит выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет.

Зато Кабмин подал в Верховную Раду проект закона, который предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет за попытку незаконного пересечения границы. Кроме того, нарушение призывниками, военнообязанными или резервистами сроков пребывания за границей в период военного положения будет караться заключением на 3-5 лет.

По данным ООН, по состоянию на 1 июля 2025 года за пределами Украины находится 5,6 млн украинцев. НБУ прогнозирует, что Украину в ближайшие два года будут покидать по 200 тысяч человек. Постепенное возвращение мигрантов ожидается только в 2027 году.

Читайте РБК-Украина в Google News
Граница с Украиной
Новости
Выезд мужчин до 22 лет за границу: что говорит премьер
Выезд мужчин до 22 лет за границу: что говорит премьер
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"