ua en ru
Вт, 12 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Зеленский поручил правительству упростить пересечение границы для молодых украинцев

Вторник 12 августа 2025 16:26
UA EN RU
Зеленский поручил правительству упростить пересечение границы для молодых украинцев Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству упростить пересечение государственной границы для молодых украинцев в возрасте до 22 лет.

Как сообщает РБК-Украина, об этом глава государства заявил во время Украинского молодежного форума 2025: Молодежь Здесь!

"В настоящее время есть ограничения до 18 лет, я предлагаю повысить до 22 лет, чтобы не было ограничений при пересечении (границы - ред.), - сказал Зеленский.

Президент отметил, что это "положительная правильная история, которая поможет многим украинцам сохранить связи с Украиной и реализоваться в обучении в Украине".

Выезд мужчин за границу

Напомним, во время мобилизации и военного положения в Украине большинство мужчин с отсрочкой имеют возможность выезжать за границу, но не все категории.

Кроме мужчин до 18 лет и старше 60, за границу могут также выезжать большая часть тех, кто имеет право на отсрочку. При этом требования к документам для пересечения границы различаются.

В частности, право выезда имеют: мужчины с инвалидностью, те, кто сопровождает одного из родителей с первой или второй группой инвалидности, мужчины, имеющие на содержании трех несовершеннолетних детей, родители несовершеннолетних детей с инвалидностью, а также другие категории. Каждая из этих ситуаций имеет свои особенности по выезду и надо подготовить пакет документов.

Также выезжать за границу могут студенты украинских высших учебных заведений на один семестр по программам академической мобильности. Впрочем, это не все студенты: надо сначала пройти конкурс. Подробнее - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Выезд за границу Мобилизация в Украине
Новости
ВСУ опровергли слухи о прорыве россиян возле Покровска и Доброполья
ВСУ опровергли слухи о прорыве россиян возле Покровска и Доброполья
Аналитика
Китайский фактор. Почему Пекин спасает экономику России и что с этим будут делать США и Европа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Китайский фактор. Почему Пекин спасает экономику России и что с этим будут делать США и Европа