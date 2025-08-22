Виїзд чоловіків до 22 років за кордон: що каже прем'єр

Кабінет міністрів України розглядає питання щодо дозволу виїзду чоловіків 18-22 років за кордон. Наразі радяться з військовими.

Про це заявила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Ради.

"Це дійсно регулюється постановою Кабіну та не потребує змін до закону. Проте цей документ потребує обговорення. І ми ці широкі дискусії ведемо, разом з військовими, тому що там є дуже багато аспектів", - сказала вона на часі запитань до уряду. За її словами, зараз аналізують кількість дітей, які виїхали з початку року у порівнянні з попередніми періодами, і шукають "оптимальний шлях як реалізувати цю ініціативу".