Виїзд чоловіків до 22 років за кордон: що каже прем'єр
Кабінет міністрів України розглядає питання щодо дозволу виїзду чоловіків 18-22 років за кордон. Наразі радяться з військовими.
Про це заявила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Ради.
"Це дійсно регулюється постановою Кабіну та не потребує змін до закону. Проте цей документ потребує обговорення. І ми ці широкі дискусії ведемо, разом з військовими, тому що там є дуже багато аспектів", - сказала вона на часі запитань до уряду.
За її словами, зараз аналізують кількість дітей, які виїхали з початку року у порівнянні з попередніми періодами, і шукають "оптимальний шлях як реалізувати цю ініціативу".
Ініціатива Зеленського
Минулого тижня президент України Володимир Зеленський запропнував спростити перетин державного кордону для молодих українців віком до 22 років.
Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко 18 серпня сказала, що до кінця цього тижня Кабінет міністрів України може ухвалити постанову, яка дозволить виїзд за кордон чоловікам у віці від 18 до 22 років.
Натомість Кабмін подав до Верховної Ради проєкт закону, який передбачає позбавлення волі на строк до 3 років за спробу незаконного перетину кордону. Крім того, порушення призовниками, військовозобов’язаними чи резервістами строків перебування за кордоном у період воєнного стану каратиметься ув’язненням на 3-5 років.
За даними ООН, станом на 1 липня 2025 року за межами України перебуває 5,6 млн українців. НБУ прогнозує, що Україну у найближчі два роки залишатимуть по 200 тисяч осіб. Поступове повернення мігрантів очікується лише 2027 році.