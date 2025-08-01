Украинские мигранты начнут возвращаться домой только в 2027 году, - НБУ

Украину в ближайшие два года будут покидать по 200 тысяч человек. Постепенное возвращение мигрантов ожидается только в 2027 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет " Национального банка Украины (июль 2025 года).

Темпы выезда украинцев снизились, но отток продолжается

В первой половине 2025 года количество украинских мигрантов выросло на 60 тысяч человек. Это меньше, чем в первом полугодии 2024 года, когда страну покинули более 200 тысяч человек.

По данным ООН, по состоянию на 1 июля 2025 года за пределами Украины находится 5,6 млн украинцев. Высокие риски безопасности, в частности обстрелы со стороны РФ, вызывают дальнейший выезд граждан.

Возвращение украинцев тормозит статус в ЕС

Евросоюз продлил временную защиту для украинских беженцев до марта 2027 года. После этого страны ЕС должны определить новые режимы пребывания или возвращения украинцев.

Эти решения будут зависеть от внутренней политики стран, адаптации мигрантов, наличия работы, уплаты налогов или обучения детей. НБУ прогнозирует, что продление статуса будет сдерживать возвращение граждан в среднесрочной перспективе.

Прогноз НБУ: полноценное возвращение только с 2027 года

По оценкам НБУ, в 2025 и 2026 годах Украину покинут по 200 тысяч человек ежегодно. Зато апрельский прогноз предусматривал начало возвращения уже в 2026 году (200 тысяч).

Чистое возвращение ожидается только в 2027 году - примерно 100 тысяч человек. Ранее предполагалось возвращение 500 тысяч мигрантов.



ООН пересматривает методологию учета беженцев

ООН дважды меняла методологию оценки количества украинских мигрантов. В июне 2023 года вместо учета пересечений границы начали учитывать только тех, кто имеет временную защиту.

В мае 2025 года из подсчетов исключили 1,2 млн человек в РФ, которые не имели актуального статуса беженцев. Сейчас в статусе временной защиты в России находится только 7 тыс. украинцев.

Украинцы постепенно теряют резидентство

По данным НБУ, часть украинцев адаптируется к жизни за рубежом и теряет статус резидента Украины. Это снижает шансы на массовое возвращение в краткосрочной перспективе.

"Риски наращивания активности боевых действий и/или интенсивности обстрелов тыловых регионов, оккупации новых территорий или значительно более длительной продолжительности высоких рисков безопасности сохраняются значительными. В случае реализации таких рисков миграционный отток усилится", - говорится в обзоре НБУ.