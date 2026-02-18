ua en ru
Белый дом сделал заявление о переговорах Украины и России в Женеве

Вашингтон, Среда 18 февраля 2026 23:02
UA EN RU
Белый дом сделал заявление о переговорах Украины и России в Женеве Фото: Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Белого дома (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США считают, что во время третьего раунда переговоров между Украиной и Россией в Женеве был достигнут прогресс.

Как передает РБК-Украина, об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Читайте также: Украина имела отдельную встречу с РФ без США в Женеве: что известно

По ее словам, президент Дональд Трамп и его команда "вложили колоссальное количество времени и усилий" в попытку завершить войну России против Украины.

"Буквально вчера состоялся очередной раунд трехсторонних переговоров между США, Россией и Украиной. Был достигнут существенный прогресс с обеих сторон. Обе стороны согласились проинформировать своих лидеров и продолжить совместную работу над мирным соглашением. Так что в будущем состоится ещё один раунд переговоров", - сказала Ливитт.

Она добавила, что Трамп рассматривает ситуацию, которая сложилась из-за войны, крайне несправедливой не только по отношению "к украинцам и россиянам", но и по отношению к американскому народу. По ее словам, налогоплательщики из США "оплачивали военные усилия в войне РФ против Украины".

Переговоры в Женеве

Напомним, третий раунд переговоров Украины и России при посредничестве США завершился сегодня, 18 февраля.

По информации источника РБК-Украина, работа военной подгруппы, которая завершает согласование процедурных вопросов, в частности, механизмов мониторинга и прекращения огня, практически завершена.

Он добавил, что работа политической подгруппы стоит на месте из-за ультимативных требований Москвы по выводу украинских войск со всей территории Донецкой области.

Российская делегация, возглавляемая Владимиром Мединским, пытается вернуть обсуждение к пунктам стамбульских переговоров 2022 года.

Украинской стороне удалось удержать давление и перевести диалог в конструктивное русло, однако ключевые решения теперь зависят от встречи на уровне лидеров государств.

