Белый дом сделал заявление о переговорах Украины и России в Женеве

США считают, что во время третьего раунда переговоров между Украиной и Россией в Женеве был достигнут прогресс.

Как передает РБК-Украина , об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По ее словам, президент Дональд Трамп и его команда "вложили колоссальное количество времени и усилий" в попытку завершить войну России против Украины.

"Буквально вчера состоялся очередной раунд трехсторонних переговоров между США, Россией и Украиной. Был достигнут существенный прогресс с обеих сторон. Обе стороны согласились проинформировать своих лидеров и продолжить совместную работу над мирным соглашением. Так что в будущем состоится ещё один раунд переговоров", - сказала Ливитт.

Она добавила, что Трамп рассматривает ситуацию, которая сложилась из-за войны, крайне несправедливой не только по отношению "к украинцам и россиянам", но и по отношению к американскому народу. По ее словам, налогоплательщики из США "оплачивали военные усилия в войне РФ против Украины".