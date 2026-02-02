"Преемник" Трампа? Президент США объяснил, кто в будущем сможет завершать войны

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

"Когда меня уже не будет рядом, чтобы улаживать войны, это сможет сделать ООН. У нее огромный потенциал, просто огромный", - заявил Трамп.

Американский лидер также назвал ООН незаменимым институтом, особенно с учетом того, что его собственная роль на мировой арене якобы подходит к концу.

"Я думаю, что ООН не покинет Нью-Йорк и не покинет Соединенные Штаты", - добавил президент Соединенных Штатов.