"Преемник" Трампа? Президент США объяснил, кто в будущем сможет завершать войны

Понедельник 02 февраля 2026 03:30
"Преемник" Трампа? Президент США объяснил, кто в будущем сможет завершать войны Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Дональд Трамп видит ООН своим "преемником" в вопросе завершения мировых войн в будущем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"Когда меня уже не будет рядом, чтобы улаживать войны, это сможет сделать ООН. У нее огромный потенциал, просто огромный", - заявил Трамп.

Американский лидер также назвал ООН незаменимым институтом, особенно с учетом того, что его собственная роль на мировой арене якобы подходит к концу.

"Я думаю, что ООН не покинет Нью-Йорк и не покинет Соединенные Штаты", - добавил президент Соединенных Штатов.

Что предшествовало

Напомним, в конце декабря Трамп обвинил Организацию Объединенных Наций в бездействии в отношении мировых конфликтов, в частности войны в Украине.

"ООН оказала очень мало помощи в решении различных глобальных конфликтов, включая катастрофу, которая сейчас происходит между РФ и Украиной. ООН должна начать активно участвовать в деле мира в мире", - подчеркнул президент США.

Также ранее сообщалось, что ООН оказалась на грани финансового кризиса, ведь бюджет организации может иссякнуть уже к середине года. Главным фактором нестабильности называют неоплаченные членские взносы со стороны США.

Ключевым источником проблем стал отказ США выплачивать обязательные взносы. Страна традиционно покрывает около 22% бюджета ООН. Отмечается, что на конец января Соединенные Штаты задолжали организации примерно 1,4 млрд долларов. Вместо уплаты регулярных взносов, администрация США сосредоточилась на финансировании отдельных инициатив.

