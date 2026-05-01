Италия ответила на претензии Трампа и угрозы вывести войска США

15:10 01.05.2026 Пт
aimg Ирина Глухова
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
В Италии отреагировали на обвинения американского президента Дональд Трамп относительно отсутствия помощи США, особенно в вопросах морской безопасности в Ормузском проливе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Италии Гвидо Крозетто, которое приводит The Guardian.

Комментируя заявления Трампа о том, что Италия не желала поддержать войну США против Ирана, Крозетто подчеркнул, что такие обвинения не соответствуют действительности.

"Мы также предложили свою помощь для миссии по безопасности судоходства. Это высоко оценили американские военные", - добавил он.

По данным издания La Repubblica, в Италии есть семь американских баз, где находится до 15 тысяч военнослужащих. Силы США, в частности, обеспечивают Италию системами противовоздушной обороны, на замену которых понадобилось бы десятилетия.

Напряженность между США и НАТО

Сначала Трамп пригрозил сокращением американского военного присутствия в Германии на фоне спора с канцлером Фридрихом Мерцом из-за войны с Ираном.

Уже 30 апреля глава Белого дома заявил, что может рассмотреть аналогичные шаги и в отношении Италии и Испании, которые критиковали действия США на Ближнем Востоке.

"Италия нам ничем не помогла, а Испания вела себя ужасно - абсолютно ужасно", - заявил Трамп.

Также стало известно, что администрация Трампа разработала своеобразный рейтинг союзников по НАТО - и уже ищет способы наказать тех, кто отказался поддержать войну с Ираном.

Зеленский раскрыл потери России в результате "дальнобойных санкций"
