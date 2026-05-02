Пентагон объяснил вывод войск США из Германии "наказанием" за Иран, - NYT

В Пентагоне объяснили, что решение о выводе части войск США из Германии является "наказанием" за позицию Берлина по Ирану.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Как известно, в пятницу представители Пентагона заявили, что отзывают 5000 американских военных из Германии и передислоцируют их в США и другие зарубежные страны. Это будет сделано в течение 6-12 месяцев.

Но как пишет NYT, Министерство войны США - особенно в период обоих президентских сроков Дональда Трампа, уже на протяжении нескольких лет рассматривало возможность сокращения военного присутствия в Германии.

При этом в частном порядке высокопоставленные чиновники Пентагона дали понять, что хотят, чтобы этот шаг рассматривался "как наказание для Германии" за ее комментарии по войне США против Ирана, которые разозлили Трампа.

Помимо кейса Германии, Министерство войны США отменяет план по размещению в Европе артиллерийского подразделения, оснащенного ракетами. Речь идет о плане, который был разработан при бывшем президенте Джо Байдене.

По словам источников, все эти шаги позволят вернуть американские войска в Европу на уровень 2022 года, который был еще до полномасштабного вторжения России в Украину.