ua en ru
Сб, 02 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Пентагон объяснил вывод войск США из Германии "наказанием" за Иран, - NYT

17:00 02.05.2026 Сб
2 мин
К чему стремится администрация Трампа?
aimg Эдуард Ткач
Пентагон объяснил вывод войск США из Германии "наказанием" за Иран, - NYT Фото: глава Пентагона Пит Хегсет (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

В Пентагоне объяснили, что решение о выводе части войск США из Германии является "наказанием" за позицию Берлина по Ирану.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Как известно, в пятницу представители Пентагона заявили, что отзывают 5000 американских военных из Германии и передислоцируют их в США и другие зарубежные страны. Это будет сделано в течение 6-12 месяцев.

Но как пишет NYT, Министерство войны США - особенно в период обоих президентских сроков Дональда Трампа, уже на протяжении нескольких лет рассматривало возможность сокращения военного присутствия в Германии.

При этом в частном порядке высокопоставленные чиновники Пентагона дали понять, что хотят, чтобы этот шаг рассматривался "как наказание для Германии" за ее комментарии по войне США против Ирана, которые разозлили Трампа.

Помимо кейса Германии, Министерство войны США отменяет план по размещению в Европе артиллерийского подразделения, оснащенного ракетами. Речь идет о плане, который был разработан при бывшем президенте Джо Байдене.

По словам источников, все эти шаги позволят вернуть американские войска в Европу на уровень 2022 года, который был еще до полномасштабного вторжения России в Украину.

Сокращение войск США в Европе

Напомним, на днях президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает возможность сократить численность своих войск в Германии. По его словам, решение по этому вопросу будет принято очень скоро. И уже буквально этой ночью стало известно, что США выведут 5000 солдат в течение 6-12 месяцев.

Также сегодня днем глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что Европе придется усиливать оборонные возможности на фоне сокращения присутствия США.

Как известно, Трамп во время общения с журналистами сказал, что кроме Германии, не исключает вывода войск еще из Италии и Испании

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Пентагон Соединенные Штаты Америки Иран
Новости
Аналитика
