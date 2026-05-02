Германия отреагировала на решение США вывести войска
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Европе придется усиливать оборонительные способности на фоне сокращения присутствия США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Писториус сделал это заявление после того, как Пентагон объявил о планах вывести из страны около 5 тысяч американских военных.
Отныне, по его словам, европейцы должны взять на себя большую ответственность за собственную безопасность.
"Германия движется в правильном направлении", - подчеркнул министр.
Он добавил, что в частности, страна расширяет Бундесвер, увеличивает закупки вооружения и развивает военную инфраструктуру.
В то же время Писториус подчеркнул, что присутствие войск США в Европе отвечает интересам как европейских стран, так и Вашингтона.
"Присутствие американских солдат в Европе, и особенно в Германии, отвечает нашим интересам и интересам Соединенных Штатов", - подчеркнул он.
Однако, по его словам, "можно предположить, что США и в дальнейшем будут выводить войска из Европы, включая Германию".
Министр обороны отметил, что сейчас в Германии находится почти 40 тысяч американских военнослужащих.
Сокращение контингента США в Германии
На днях в своей соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп заявил, что "рассматривает возможность" вывода войск из Германии, однако не уточнил ни масштабы, ни сроки такого шага.
Позже он также допустил сокращение американского присутствия еще в двух странах Европы - Италии и Испании, последнюю отдельно раскритиковав за позицию по войне с Ираном.
Впоследствии стало известно, что Пентагон готовит сокращение контингента США в Германии примерно на 5 тысяч военных.