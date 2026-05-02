Германия отреагировала на решение США вывести войска

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Писториус сделал это заявление после того, как Пентагон объявил о планах вывести из страны около 5 тысяч американских военных.

Отныне, по его словам, европейцы должны взять на себя большую ответственность за собственную безопасность.

"Германия движется в правильном направлении", - подчеркнул министр.

Он добавил, что в частности, страна расширяет Бундесвер, увеличивает закупки вооружения и развивает военную инфраструктуру.

В то же время Писториус подчеркнул, что присутствие войск США в Европе отвечает интересам как европейских стран, так и Вашингтона.

"Присутствие американских солдат в Европе, и особенно в Германии, отвечает нашим интересам и интересам Соединенных Штатов", - подчеркнул он.

Однако, по его словам, "можно предположить, что США и в дальнейшем будут выводить войска из Европы, включая Германию".

Министр обороны отметил, что сейчас в Германии находится почти 40 тысяч американских военнослужащих.

Сокращение контингента США в Германии

На днях в своей соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп заявил, что "рассматривает возможность" вывода войск из Германии, однако не уточнил ни масштабы, ни сроки такого шага.