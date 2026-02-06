Украл миллионы пленного отца: на Львовщине сына военного поймали на мошенничестве
Во Львовской области разоблачили 22-летнего мужчину, который присвоил более 3,8 млн гривен выплат своего отца-военнослужащего, пока тот находился в плену.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Львовской областной прокуратуры.
По данным следствия, отец подозреваемого попал в плен в апреле 2022 года. Через два года сын решил оформить на себя его денежное обеспечение, предоставив в ТЦК справку с ложными данными.
Староста округа, зная, что родственники давно не живут вместе, подписала фиктивный документ.
"Этот фиктивный документ стал одним из оснований для получения выплат. В частности, денежного обеспечения, предусмотренного законодательством, а также различных видов материальной помощи", - отметили в прокуратуре.
Всего за 2024 год молодой человек незаконно получил более 3,8 млн гривен, которые, по данным правоохранителей, "потратил по своему усмотрению".
Как разоблачили преступление
Афера раскрылась только после того, как в марте прошлого года военный вернулся из плена и заметил отсутствие значительной части выплат.
Сейчас сыну сообщено о подозрении в мошенничестве и использовании поддельных документов. Суд уже наложил арест на его имущество и счета.
В отношении старосты, которая выдала фальшивую справку, дело уже находится на рассмотрении суда.
Другие незаконные схемы с выплатами
Напомним, ранее был разоблачен украинский военнослужащий, который самовольно оставил службу и инсценировал собственное "исчезновение без вести", чтобы его семья могла получать государственные выплаты. В результате незаконной схемы было присвоено почти 1 млн гривен.
Правоохранители выяснили, что в конце августа 2023 года военный оставил место несения службы в Луганской области и проинформировал об этом близких. Впоследствии в воинской части его официально признали без вести пропавшим.
Этой ситуацией воспользовался родственник дезертира, предложив инсценировать исчезновение для оформления компенсаций.
Также Государственное бюро расследований разоблачило сговор военного с матерью и братом, создав видимость своего исчезновения на фронте, что позволило семье незаконно получить около миллиона гривен. Всех участников схемы задержали.