ua en ru
Пт, 06 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Украл миллионы пленного отца: на Львовщине сына военного поймали на мошенничестве

Украина, Пятница 06 февраля 2026 22:50
UA EN RU
Украл миллионы пленного отца: на Львовщине сына военного поймали на мошенничестве Фото: правоохранители разоблачили мужчину, который присвоил выплаты своего отца-военнослужащего (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Во Львовской области разоблачили 22-летнего мужчину, который присвоил более 3,8 млн гривен выплат своего отца-военнослужащего, пока тот находился в плену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Львовской областной прокуратуры.

Читайте также: "Пропал без вести" для выплат: дезертир и его родные провернули аферу на миллион

По данным следствия, отец подозреваемого попал в плен в апреле 2022 года. Через два года сын решил оформить на себя его денежное обеспечение, предоставив в ТЦК справку с ложными данными.

Староста округа, зная, что родственники давно не живут вместе, подписала фиктивный документ.

"Этот фиктивный документ стал одним из оснований для получения выплат. В частности, денежного обеспечения, предусмотренного законодательством, а также различных видов материальной помощи", - отметили в прокуратуре.

Всего за 2024 год молодой человек незаконно получил более 3,8 млн гривен, которые, по данным правоохранителей, "потратил по своему усмотрению".

Как разоблачили преступление

Афера раскрылась только после того, как в марте прошлого года военный вернулся из плена и заметил отсутствие значительной части выплат.

Сейчас сыну сообщено о подозрении в мошенничестве и использовании поддельных документов. Суд уже наложил арест на его имущество и счета.

В отношении старосты, которая выдала фальшивую справку, дело уже находится на рассмотрении суда.

Другие незаконные схемы с выплатами

Напомним, ранее был разоблачен украинский военнослужащий, который самовольно оставил службу и инсценировал собственное "исчезновение без вести", чтобы его семья могла получать государственные выплаты. В результате незаконной схемы было присвоено почти 1 млн гривен.

Правоохранители выяснили, что в конце августа 2023 года военный оставил место несения службы в Луганской области и проинформировал об этом близких. Впоследствии в воинской части его официально признали без вести пропавшим.

Этой ситуацией воспользовался родственник дезертира, предложив инсценировать исчезновение для оформления компенсаций.

Также Государственное бюро расследований разоблачило сговор военного с матерью и братом, создав видимость своего исчезновения на фронте, что позволило семье незаконно получить около миллиона гривен. Всех участников схемы задержали.

Читайте РБК-Украина в Google News
Суд Прокуратура Аферисты Выплаты
Новости
Морозы до -25 возвращаются: когда ждать пик холодов и как скоро потеплеет
Морозы до -25 возвращаются: когда ждать пик холодов и как скоро потеплеет
Аналитика
Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ