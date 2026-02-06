Украл миллионы пленного отца: на Львовщине сына военного поймали на мошенничестве

Во Львовской области разоблачили 22-летнего мужчину, который присвоил более 3,8 млн гривен выплат своего отца-военнослужащего, пока тот находился в плену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Львовской областной прокуратуры.

По данным следствия, отец подозреваемого попал в плен в апреле 2022 года. Через два года сын решил оформить на себя его денежное обеспечение, предоставив в ТЦК справку с ложными данными.

Староста округа, зная, что родственники давно не живут вместе, подписала фиктивный документ.

"Этот фиктивный документ стал одним из оснований для получения выплат. В частности, денежного обеспечения, предусмотренного законодательством, а также различных видов материальной помощи", - отметили в прокуратуре.

Всего за 2024 год молодой человек незаконно получил более 3,8 млн гривен, которые, по данным правоохранителей, "потратил по своему усмотрению".

Как разоблачили преступление

Афера раскрылась только после того, как в марте прошлого года военный вернулся из плена и заметил отсутствие значительной части выплат.

Сейчас сыну сообщено о подозрении в мошенничестве и использовании поддельных документов. Суд уже наложил арест на его имущество и счета.

В отношении старосты, которая выдала фальшивую справку, дело уже находится на рассмотрении суда.